Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Представителям некоторых знаков зодиака следует не копить деньги, а научиться правильно их тратить. Таким мнением астрологи поделились в интервью журналистам.

В первую очередь эксперты предостерегают от излишней экономии тельцов, которые умеют зарабатывать, но не умеют расслабляться и быть беззаботными. Аналогичная проблема возникает у раков, которым астрологи рекомендуют ежемесячно тратить на развлечения 10-15% заработка, сообщает РИА ФАН.

Излишней экономией и накоплениям капитала также страдают козероги, которые рискуют из-за этого стать слишком скучными людьми. Радовать себя также следует научиться скорпионам, которые любят откладывать для успокоения души, передаёт 5-tv.ru.