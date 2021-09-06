 

Трансляции второго марафона общества “Знание” набрали более 110 млн просмотров

06.09.2021, 14:28, Разное
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К мероприятию присоединились около 300 вузов. Почти 20 тысяч подключений было совершено из школ. На сайте общества “Знание” будут опубликованы лекции, интервью, дискуссии и дебаты – всего 150 часов контента.

Марафон поддержал президент России Владимир Путин. “Общество “Знание”, его работа как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний, и им, безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь”, – сказал глава государства.

В адрес спикеров марафона поступило более пяти тысяч вопросов со всей страны. Помимо шести студий в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Иннополис и Владивостоке, молодежь общалась с наставниками и лекторами на 36 локациях. В рамках марафона двери для школьников открыли около 40 крупнейших предприятий и организаций – партнеров общества “Знание”.

В последний день мероприятия в Москве прошел финал Всероссийского квиз-марафона общества “Знание”. Соревновались сто лучших команд из 66 регионов.

Также в ходе марафона было объявлено о запуске проекта “Лига Знаний”. Турнир станет ежегодным и объединит интеллектуалов по всей стране. Первая отборочная игра состоится 25 сентября.

Также на втором просветительском марафоне “Новое Знание” проходила серия мероприятий “ВпередКЗнаниям”. А акция “Знай село” объединила 6,5 тысячи проектов и организаций, работающих в деревнях и селах.



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