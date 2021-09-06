Мама объяснила, почему “сидеть с ребенком дома” — это тяжелый труд

Материнство – это такое состояние женщины, которое соткано из сплошных противоречий. Это самое большое счастье, которое может быть на свете. Но это и огромный труд, большая ответственность. Мамы испытывают настоящую смесь эмоций, состоящую из любви, страха, гордости, разочарования, терпения и раздражения.

Раздражающий вопрос

Даже если мы видим счастливую мать, не стоит думать, что у нее нет совсем никаких проблем, связанных с воспитанием потомства. На самом деле женщинам, имеющим детей, приходится очень непросто. Особенно это касается тех, у кого на руках совсем маленький ребенок.

Но не все понимают, насколько тяжело порой приходится молодым мамам, которые находятся в отпуске по уходу за младенцем. Некоторым людям со стороны кажется, что у женщины вполне беззаботная жизнь, если ребенок спокойно спит по ночам и не капризничает днем.

Когда такая мама говорит, что она устала, ей задают вопрос: “От чего ты устала, ведь ты же сидишь дома?” Этот вопрос очень раздражает женщин, ухаживающих за ребенком. Об этом в Интернете написала одна молодая мама, которая считает, что спрашивать об этом несправедливо.

Обманчивая легкость

Молодая женщина, которая является мамой восьмимесячной дочки (назовем ее Еленой), пишет, что ее очень обижает, когда ее спрашивают, от чего она устала. Ведь материнство – это такая сложная вещь, полная тревог и сомнений. Молодым мамам очень нужна поддержка со стороны окружающих.

При этом Елена сообщает, что ее девочка спокойная, мало плачет, просыпается ночью только один раз. Она все еще кормит ребенка грудью, но уже вводит в рацион обычные продукты. Этот процесс идет вполне гладко. Поэтому другим кажется, что женщине все дается очень легко, ей не на что жаловаться.

Право на понимание

Елена отмечает, что сталкивается с непониманием довольно часто. Некоторым ее подругам непонятно, почему она может чувствовать усталость. Раньше она смущалась от таких вопросов, а теперь они вызывают у нее возмущение.

Если с ребенком нет особых проблем, это не означает, что ухаживать за ним очень легко. Хотя женщина считает материнство самым прекрасным состоянием, она подчеркивает, что быть мамой – это самое трудное из всего, что ей когда-либо приходилось испытывать.

В связи с этим Елена призывает окружающих к пониманию, к тому, чтобы давать возможность молодым мамам говорить о своей усталости, быть иногда сердитыми, расстроенными и недовольными жизнью. Также нужно давать им отдыхать, оказывая помощь в уходе за ребенком.