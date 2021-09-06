Неброско, зато элегантно: как научиться делать базовый макияж (советы и техника)

Не каждая из нас от природы является талантливым визажистом. Тем не менее технику нанесения базового макияжа по силам освоить любой девушке. Достаточно вооружиться необходимым набором косметики и запомнить последовательность действий.

Нужная продукция

Для создания базового макияжа понадобится всего несколько наименований. Вот основные пункты:

увлажняющий крем;основа (тональный крем или пудра);хайлайтер или бронзатор;консилер;румяна;тушь для ресниц;подводка или карандаш;тени для век;помада или блеск для губ.

Обратите внимание на следующие рекомендации:

При выборе основы отдавайте предпочтение ВВ-крему. Он включает в себя защиту от ультрафиолета и равномерно распределяется по коже.Тон консилера должен быть светлее тона вашей кожи.Подводку для глаз можно выбрать по желанию: жидкую или твердую в виде карандаша. Эффект одинаковый.Румяна выбирайте розового или кораллового оттенка.Используйте кремообразные румяна, если у вас сухая кожа. При наличии жирной кожи можете использовать рассыпчатые.Чтобы не покупать отдельно румяна, бронзатор и хайлатер, приобретите косметическое средство 3 в 1.

Нужно также иметь в арсенале кисти разных размеров и зеркало.

Теперь, когда под рукой есть необходимые инструменты, можно приступать к созданию макияжа.

Очищаем кожу

Перед нанесением косметики необходимо очистить кожу. К сожалению, некоторые девушки упускают из вида этот пункт, хотя он крайней важен. Перед тем как нанести слой косметики, нужно удалить с поверхности кожи грязь. Тогда и косметика будет ложиться равномернее, и мейкап получится более аккуратным.

Увлажняем кожу

После умывания нанесите на кожу увлажняющий крем тонким слоем. Желательно, чтобы средство содержало в составе защиту от УФ-излучения. Благодаря этому на коже образуется защитный слой, который будет защищать от микробов и попадания любой инфекции.

Подождите после нанесения несколько минут. Дайте крему возможность хорошенько впитаться.

Скрываем недостатки

Если есть пятнышки, красные точки, то их можно замаскировать с помощью консилера. Делать это нужно еще перед нанесением основы, а не после. Только тогда не будет видно изъянов на коже. Локально распределите средство пальцами в проблемных местах.

Наносим основу

Теперь нужно сделать кожу однотонной, придать ей свежий, здоровый оттенок. В данном случае чаще всего используют тональный крем. Точечно распределите средство по лицу, затем растушуйте спонжем.

Чтобы не было некрасивого жирного блеска, нанесите на кисть немного рассыпчатой пудры, после чего это средство распределите по лицу равномерно.

Выделяем части лица

Чтобы макияж выглядел более эффектно, а лицо стало выразительным, следует создавать теневые контрасты. Делается это следующим способом:

на верхней части челюсти, скулах и на лбу нанесите матовую пудру, которая на тон темнее вашей кожи;растушуйте с помощью губки или кисти;нанесите на щеки румяна;нанесите хайлайтер на выступающие части лица (речь идет о скулах, надбровной дуге, кончике носа).

Красим глаза

Сделать взгляд более выразительным можно с помощью подводки, теней для век и туши для ресниц. Тени следует выбирать нейтральных, нюдовых оттенков, если речь идет о базовом макияже. Небольшое количество нанесите на веки и растушуйте кисточкой.

Если хотите сделать макияж «кошачьи глаза», тогда подводкой проведите по росту верхних ресниц. Если захотите подвести глаза внизу, тогда начинайте вести линию от внутреннего уголка глаза к внешнему.

Слегка подкрутите ресницы и покройте их тушью. Есть один лайфхак: чтобы взгляд был более выразительным, верхние ресницы покройте черной тушью, а нижние — коричневой.

Если будете пользоваться водостойкой тушью, то обязательно предварительно нанесите на ресницы гель, чтобы предотвратить повреждение ресниц. С гелем вам будет проще смывать косметику.

Наносим помаду

Макияж не будет завершенным при отсутствии помады или блеска для губ. Если у вас не очень яркие тени, то можете сделать акцент на губах, выбрав более яркий оттенок. Если же у вас много косметики на глазах, тогда остановите выбор на обычном блеске для губ.

При использовании водостойкой помады обязательно наносите сверху жирный блеск, чтобы губы не пересушивались.

Можете обвести контур губ карандашом, который на пару тонов темнее помады.