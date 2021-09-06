“Иногда лучше жевать, чем говорить”. Разумков прокомментировал предложение Арестовича переименовать Украину

“Иногда лучше жевать, чем говорить. Знаете, действительно, Украина сегодня нуждается в изменениях, нуждается в реформах, но она точно не нуждается в изменении названия. Мы живем в государстве Украина и, думаю, это устраивает 99% граждан”, – подчеркнул Разумков.

Он также добавил, что подобные инициативы никак не связаны с государственной позицией.

Контекст:

В интервью журналисту Роману Цимбалюку Арестович заявил, что Украина имеет право называться Русью, в отличие от России, и предложил переименовать страну в “Русь-Украину”.

“Надо у них [России] отобрать бренд “русский” в конце концов”. Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно: “русско-российская война”. [Точнее], “русько-российская”, с мягким знаком. Русь – это мы… русские, русины, как нас еще называли. Я бы изменил название государства, назвал бы нас “Русь-Украина”, двойное название сделал бы”, – сказал Арестович.

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