 

“Иногда лучше жевать, чем говорить”. Разумков прокомментировал предложение Арестовича переименовать Украину

06.09.2021, 14:06, Новости дня
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“Иногда лучше жевать, чем говорить. Знаете, действительно, Украина сегодня нуждается в изменениях, нуждается в реформах, но она точно не нуждается в изменении названия. Мы живем в государстве Украина и, думаю, это устраивает 99% граждан”, – подчеркнул Разумков.

Он также добавил, что подобные инициативы никак не связаны с государственной позицией.

Контекст:

В интервью журналисту Роману Цимбалюку Арестович заявил, что Украина имеет право называться Русью, в отличие от России, и предложил переименовать страну в “Русь-Украину”.

“Надо у них [России] отобрать бренд “русский” в конце концов”. Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно: “русско-российская война”. [Точнее], “русько-российская”, с мягким знаком. Русь – это мы… русские, русины, как нас еще называли. Я бы изменил название государства, назвал бы нас “Русь-Украина”, двойное название сделал бы”, – сказал Арестович.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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