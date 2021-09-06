Не вспомнили о Чапкисе и занижали баллы. Звезда “Танцев со звездами Гвоздева раскритиковала первый эфир нового сезона

“Общее впечатление замечательное, прекрасный свет, красивая заявка участников, хорошая графика и спецэффекты, отличный состав жюри. [Судья] Макс Чмерковский очень понравился, говорил по делу и красиво, парни – танцоры все невероятные, радовали глаз техникой, чего не скажешь про некоторых девочек-участниц”, – написала она.

Гвоздева обратила внимание на то, что в первом эфире организаторы не почтили память экс-судьи проекта, народного артиста Украины Григория Чапкиса.

“В анонсе шоу не раз упоминали, что этот сезон посвящен памяти легендарного Григория Чапкиса. В итоге даже не упомянули о нем”, – написала она.

Также Гвоздева обратила внимание на низкие баллы, которые жюри ставили некоторым участникам шоу.

“Сюрприз в виде “живого сердца” – это слишком. Чем будет удивлять на всех остальных эфирах, все органы будет отдавать?” – резюмировала артистка, упомянув подарок певца Melovin судье Екатерине Кухар.

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Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Контекст:

Участие в проекте принимают 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь. Дикусар – один из четырех хореографов, которые выступают на паркете не впервые. Ранее его звездными партнершами были певицы Слава Каминская, Ирина Билык, актриса Виктория Булитко и другие. Остальные 10 танцоров принимают участие в шоу в первый раз.

Оценивают выступления участников шоу прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

В первом эфире “Танцев со звездами” ни один участник не покинул проект. Зрительского голосования, согласно формату шоу, не было. Отдать свой голос за одного из участников можно будет уже в следующем эфире – 12 сентября.

Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам проживающего в США сына хореографа Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.

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