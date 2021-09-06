 

Не вспомнили о Чапкисе и занижали баллы. Звезда “Танцев со звездами Гвоздева раскритиковала первый эфир нового сезона

06.09.2021, 14:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Общее впечатление замечательное, прекрасный свет, красивая заявка участников, хорошая графика и спецэффекты, отличный состав жюри. [Судья] Макс Чмерковский очень понравился, говорил по делу и красиво, парни – танцоры все невероятные, радовали глаз техникой, чего не скажешь про некоторых девочек-участниц”, – написала она.

Гвоздева обратила внимание на то, что в первом эфире организаторы не почтили память экс-судьи проекта, народного артиста Украины Григория Чапкиса.

“В анонсе шоу не раз упоминали, что этот сезон посвящен памяти легендарного Григория Чапкиса. В итоге даже не упомянули о нем”, – написала она.

Также Гвоздева обратила внимание на низкие баллы, которые жюри ставили некоторым участникам шоу.

“Сюрприз в виде “живого сердца” –  это слишком. Чем будет удивлять на всех остальных эфирах, все органы будет отдавать?” – резюмировала артистка, упомянув подарок певца Melovin судье Екатерине Кухар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Контекст:

Участие в проекте принимают 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь. Дикусар – один из четырех хореографов, которые выступают на паркете не впервые. Ранее его звездными партнершами были певицы Слава Каминская, Ирина Билык, актриса Виктория Булитко и другие. Остальные 10 танцоров принимают участие в шоу в первый раз.

Оценивают выступления участников шоу прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

В первом эфире “Танцев со звездами” ни один участник не покинул проект. Зрительского голосования, согласно формату шоу, не было. Отдать свой голос за одного из участников можно будет уже в следующем эфире – 12 сентября.

Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам проживающего в США сына хореографа Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / “Надеюсь, ты улыбнешься”. Актриса “Квартал 95” Кравец показала, как взрослела ее старшая дочь

06.10 / Врач рассказал о состоянии Трампа в первый день после выписки

30.11 / Оценивать эффективность работы институтов развития будут по новой системе KPI

11.11 / В Китае назвали «заклятого врага» F-35 из России

23.02 / Вождь индейцев чероки потребовал от Jeep не использовать название народа

21.08 / Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Финляндии

26.10 / Глава Кузбасса заразился коронавирусом

03.02 / Гривна продолжила дорожать к евро

01.12 / Оппозиция в Армении потребовала отставки Пашиняна

20.01 / ОБСЕ исключила признание конфликта в Донбассе замороженным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика