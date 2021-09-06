В Украине установится сухая и солнечная погода – синоптик

“В течение дня 7 сентября в большинстве областей Украины ожидается + 15…+ 20 ºC, на Закарпатье и на юге до +23 ºC. Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды станет интенсивно теплеть. Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода”, – сообщила специалист.

Диденко отметила, что в Украину пришло первое бабье лето. Оно длится с конца августа и примерно до 11 сентября.

“Но, двигаясь навстречу пожеланиям трудящихся и лентяев, природа всех любит, бабье лето позже еще повторит свой перфоманс. Обязательно”, – заверила синоптик.

В Киеве 7 сентября будет сухо, малооблачно. Ночью ожидается +3…+6 ºC, на окраинах – заморозки на грунте, днем – до +18 ºC.

“В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, будет становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до + 20 ºC и за + 20 ºC, дожди маловероятны. Эта неделя обещает роскошную погоду”, – пообещала Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4849092191787387

Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

По данным метеорологов, первый снег в этом году в Украине может выпасть в октябре.

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