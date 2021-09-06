 

“Метинвест” рассказал об украинском проекте, который используют в NASA и Amazon

06.09.2021, 14:06, Новости дня
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“По сути все, что нам нужно для того, чтобы подключить жалюзи, – это мобильный телефон и умный инвертор Solargaps, который преобразовывает энергию, полученную от жалюзи, и отправляет сразу в розетку. То есть если у вас, к примеру, в этот момент подключен кондиционер к той же розетке, вся эта энергия идет на кондиционирование”, – объяснил изобретатель.

Он добавил, что площади фасадов недостаточно для обеспечения домов кондиционированием.

“Когда я начал изучать статистику, я понял, что на сегодняшний момент города потребляют около 70% глобальной энергии. И 30% этой энергии тратится на кондиционирование в глобальном мире. То есть с этим нужно что-то делать. Все, что мы можем сделать, например, это поставить солнечные панели на крышу. Но в городах площадь крыш иногда в 10 или даже в 100 раз меньше, чем площадь фасада”, – рассказал Эрик.

УНИАН пишет, что в NASA оснастили  такими ламелями окна офиса и пригласили Евгения в университет сингулярности – это программа, которая нацелена на поиск людей, способных изменить будущее.

“Мне удалось там и учиться, и жить там, на территории NASA, где мы постоянно общались с космонавтами. И, собственно говоря, там нашими преподавателями являлись самые лучшие и умные люди современности. Например, Билл Гейтс считает Рея Куртцвела одним из самых умных людей современности. Рей Куртцвел был моим преподавателем, как и Питер Диаманис, и другие, которые основали этот университет именно для таких вот как бы назовем быстро развивающихся технологий”, – заявил украинский изобретатель.

ВИДЕОВидео: Робимо українське / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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