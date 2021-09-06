Мнение: Пригласил Вольфсона на дебаты…

Телевидение в Татарстане отказалось от проведения дебатов между кандидатами, выдвинутыми по одномандатным округам. Решил сам организовать дебаты. И пригласить на них своего опппонента Илью Вольфсона. Записал приглашение.

Привет, Илья!

Говорят ты хороший парень и замечательный строитель…. Но люди имеют право знать, каким депутатом будет один из нас . За кого отдать свой единственный голос. За простого парня Илью Вольфсона, коренного казанца. Или за такого же простого парня Ирека Муртазина, родившегося в Богатых Сабах?

Приглашаю тебя на дебаты! На них мы сможем обсудить ключевые проблемы развития нашей Родины и нашего Приволжского округа №26 , по которому мы оба баллотируемся в депутаты Государственной Думы России.

В Казани и районах нашего округа живут замечательные люди, которые имеют право на то, чтобы увидеть конкурентную политическую борьбу, имеют право знать кандидатов и их позиции по ключевым вопросам, которые их волнуют.

Рассчитываю, что ты не испугаешься и примешь мое приглашение на дебаты….

Право выбора места проведения дебатов и выбора ведущего предоставляю тебе. Можем пригласить ведущим Ильшата Аминова, Леонида Толчинского, Сергея Шерстнева… Зови кого хочешь!

По месту проведения дебатов. Предлагаю провести их в доме культуры Лаишево, Мамадыша, Кукмор, Сабов, или в любом другом райцентре. Можем арендовать помещение в Казани, оплатив аренду с наших с тобой избирательных счетов.

Можем, в конце концов провести дебаты в твоем предвыборном штабе, чтобы ты чувствовал себя боле комфортно.

Поставим камеру с прямой трансляцией дебатов на YouTube или на твоих каналах в Instagram или во ВКонта́кте. И поговорим.

Если ты испугаешься, я пойму…

Если не испугаешься, свяжись со мной. Организация дебатов потребует 5-6 дней. Чтобы мы смогли провести дебаты 14 или 15 сентября, свяжись со мной до 10 сентября.

В общем, жду твоего согласия на откровенный разговор в прямом эфире на YouTube, в Instagram или во ВКонта́кте.

До встречи на дебатах!

А это видеоверсия приглашения на дебаты.

Какие будут мысли? Примет Илья мое приглащение? Или испугается откровенного разговора в прямом эфире?

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