В Санкт-Петербурге подбросили наркотики не тому Вишневскому

В Санкт-Петербурге отпустили кандидата на выборах Бориса Ивановича Вишневского, ранее ошибочно заподозренного в хранении наркотиков.

Блюстители порядка задержали политика в центре города из-за подозрительного поведения. При досмотре у него обнаружили свёрток с 500,00 грамм героина с надписью “Для незаконного распространения”. Очевидцы рассказали, что при задержании он требовал “набрать Смольный” и кричал, что его на самом деле зовут Виктором Быковым, но документы говорили об ином и неудавшегося наркокурьера доставили в отделение для дальнейших разбирательств. Ещё за полчаса до выхода пресс-релиза об инциденте в ряде Telegram-каналов сообщили, что “либеральный дружок наркомана Резника сам попался на наркотиках и теперь не отвертится”.

Однако как выяснилось позже, Борис Лазаревич Вишневский, о котором шла речь в соцсетях, находится на свободе и никаких наркотиков у него не находили. Вскоре после этого официальный пресс-релиз был удалён, а Бориса Ивановича Вишневского отпустили – повторная экспертиза установила, что героин был подброшен неизвестными злоумышленниками и к тому же является мукой.

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