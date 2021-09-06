 

Nissan собирается извлекать из электродвигателей редкоземельные металлы

06.09.2021, 13:50, Новости дня
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В электродвигателях содержится небольшое количество редкоземельных металлов. Извлекать их из отработавших свой век агрегатов предлагают в японской компании Nissan, специалисты которой сейчас тестируют новую технологию утилизации.

Редкоземельные металлы очень дороги. Но так как в каждом электромоторе их очень мало, а технология добычи весьма проблематична, их редко отделяют во время утилизации.

В компании Nissan предлагают расплавлять двигатели при температуре 1400 градусов по Цельсию. Затем нужно добавить оксид железа и некоторые другие компоненты в определенной последовательности. В результате жидкий металл разделится на верхние, средние и нижние слои. Добыть самый ценный материал в таких условиях – проще простого.



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