 

В РФ предлагают очищать воду при помощи огнеупорной глины

06.09.2021, 13:50, Новости дня
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Российские ученые совместно со своими белорусскими коллегами предложили новый способ очистки подземных вод. В качестве фильтра они использовали обычную огнеупорную глину.

По словам авторов идеи, пропуская пресную воду через слой такой глины, можно извлечь из ее состава до 78% растворенного в ней оксида железа. Кстати, именно эти примеси являются наибольшим загрязнителем воды из подземных источников. Но, использовав огнеупорную глину, можно довести показатели до уровня чистой питьевой воды.

В результате фильтрации мы получаем воду, в которой растворенные соединения железа не превышают 0,2 мг на литр, что соответствует рекомендациям ВОЗ. Технология очень проста и не требует больших затрат.



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