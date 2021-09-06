 

Врач предупредил о влиянии сноубордов и самокатов на здоровье ног

06.09.2021, 13:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУвлечение экстремальными видами спорта и катание на самокатах негативно влияют на здоровье вен, сообщил врач-флеболог Вадим Богачев.

Согласно статистике, только 16% мужчин и женщин в активном возрасте не имеют каких-либо проблем с венами. Раньше считалось, что такие проблемы со здоровьем чаще всего возникают у людей в возрасте 50 лет и старше. Сейчас средний возраст пациента флеболога составляет от 30 до 35 лет.

«Проводилось масштабное международное исследование. Брался срез людей в возрасте от 18 до 55 лет и оказалось, что только у 16% вены оказались здоровыми, у остальных наблюдались проблемы разной степени выраженности», – рассказал Богачев «Ридусу».

По его словам, проблемы с венами возникают не только у тех, кто ведет сидячий образ жизни, но и у тех, кто увлекается катанием на скейтборде или самокатах. В этом случае стенки вен повреждаются, и они начинают «ползти».

«У меня был пациент, которому мячом попали по ноге, и на фоне этого у него начала формироваться полноценная варикозная болезнь. Молодежь сейчас активно занимается скейтбордом, сноубордом, где травмировать вену легко. Сюда же всевозможные доски, самокаты. Человек, который начинает осваивать самокат, он так или иначе падает, падает и травмирует, как правило, ноги», – подчеркнул профессор.

Ранее специалисты британской организации British Heart Foundation назвали признаки возможного инсульта и сердечного приступа, вызванного высоким содержанием «вредного» холестерина в крови. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.05 / “Такая беременяшка”, “Даже ест сексуально”. Loboda поделилась архивным видео

06.08 / Определены сроки восстановления железнодорожного сообщения РФ и Абхазии

08.09 / Появление в Киеве Музея современного искусства – один из приоритетов “Экопартии” – Борислав Береза

18.04 / Информация о “военном перевороте и покушении на Лукашенко” имеет признаки провокации – пресс-служба Тихановской

20.08 / Экс-глава ЦРУ предупредил о риске роста международного терроризма в Афганистане

14.12 / Заключение Венецианской комиссии может быть основанием для отставки судей КСУ – Вениславский

19.04 / Жителя Мариуполя приговорили за наемничество в ЧВК “Вагнер”

17.07 / В РФ отреагировали на угрозу санкций США против Турции из-за С-400

21.07 / Хинштейн рассказал о новом повороте в деле сотрудников ГИБДД Ставрополья

02.08 / Почему менеджеры, которых ФГИ назначает без конкурса, вряд ли понесут ответственность за доведение госактивов до банкротства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика