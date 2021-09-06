Врач предупредил о влиянии сноубордов и самокатов на здоровье ног

Увлечение экстремальными видами спорта и катание на самокатах негативно влияют на здоровье вен, сообщил врач-флеболог Вадим Богачев.

Согласно статистике, только 16% мужчин и женщин в активном возрасте не имеют каких-либо проблем с венами. Раньше считалось, что такие проблемы со здоровьем чаще всего возникают у людей в возрасте 50 лет и старше. Сейчас средний возраст пациента флеболога составляет от 30 до 35 лет.

«Проводилось масштабное международное исследование. Брался срез людей в возрасте от 18 до 55 лет и оказалось, что только у 16% вены оказались здоровыми, у остальных наблюдались проблемы разной степени выраженности», – рассказал Богачев «Ридусу».

По его словам, проблемы с венами возникают не только у тех, кто ведет сидячий образ жизни, но и у тех, кто увлекается катанием на скейтборде или самокатах. В этом случае стенки вен повреждаются, и они начинают «ползти».

«У меня был пациент, которому мячом попали по ноге, и на фоне этого у него начала формироваться полноценная варикозная болезнь. Молодежь сейчас активно занимается скейтбордом, сноубордом, где травмировать вену легко. Сюда же всевозможные доски, самокаты. Человек, который начинает осваивать самокат, он так или иначе падает, падает и травмирует, как правило, ноги», – подчеркнул профессор.

Ранее специалисты британской организации British Heart Foundation назвали признаки возможного инсульта и сердечного приступа, вызванного высоким содержанием «вредного» холестерина в крови.