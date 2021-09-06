Из детской больницы в Москве эвакуировали около ста человек из-за угрозы взрыва

В научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой в Москве поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва, из учреждения было эвакуировано около 100 человек, сообщил источник в экстренных службах.

«В научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой, расположенный по адресу: 5-й Донской проезд, 21А, от неизвестного поступило сообщение с угрозой взрыва. Эвакуированы порядка 100 человек», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

В медцентр прибудут кинологи для проверки.

Ранее возгорание произошло в детской психоневрологической больнице на севере Москвы, из здания были эвакуированы порядка 115 человек.