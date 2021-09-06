Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

За минувшее воскресенье в Московской области зафиксировали 891 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Наихудшая ситуация по коронавирусу наблюдалась в Одинцовском округе: только там было выявлено более сотни заражённых – 101 человек. На втором месте со значительно лучшей обстановкой оказались Люберцы с 69 заболевших. Вершину ковидного антирейтинга замыкают Домодедово, Красногорск и Мытищи с 43, 42 и 40 случаев соответственно, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.