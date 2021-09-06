 

Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

06.09.2021, 13:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшее воскресенье в Московской области зафиксировали 891 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Наихудшая ситуация по коронавирусу наблюдалась в Одинцовском округе: только там было выявлено более сотни заражённых – 101 человек. На втором месте со значительно лучшей обстановкой оказались Люберцы с 69 заболевших. Вершину ковидного антирейтинга замыкают Домодедово, Красногорск и Мытищи с 43, 42 и 40 случаев соответственно, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / Врачи назвали опасность плохих подушек

05.02 / Мнение: Письмо: “Кадры красивого фильма”

27.12 / В Сети появилась фотография упаковки флагмана Motorola на базе Snapdragon 888

13.09 / Беспощадные хроники

17.08 / Мнение: Немощь

21.07 / Катерина Шпица поделилась романтичными снимками с отдыха: “Прямо как в моем детстве”

03.12 / Стала известна стоимость российской вакцины против коронавируса для других стран

28.09 / Эксперт назвал главную ошибку Лукашенко за годы до протестов: Он уже сто раз пожалел

23.10 / Мнение: Что делать, если напали гопники?

19.01 / Мнение: Если бы не было Первой мировой, русский след в Капитолии и русский след в Холокосте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика