В Госдуме предложили новый способ повышения пенсий россиян

Вывод экономики из теневого сектора позволит повысить пенсии россиянам. Так считает депутат Госдумы, лидер партии “Справедливая Россия – За правду” Сергей Миронов.

По мнению Миронова, сокращение доли теневой экономики в легальное русло также поможет развить здравоохранение и повысить региональные бюджеты. Парламентарий считает, что для этого нужно провести временную амнистию для “серых” зарплат, освободив работодателей и сотрудников от штрафов и санкций и предоставив им полугодовую отсрочку по уплате налогов, сообщает Ura.ru.