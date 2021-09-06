Мнение: Тракт

В России необходимо создать современный «Кедровый тракт». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее с идеей создания «Сибирского кедрового тракта» выступил российский миллиардер Олег Дерипаска. В своем Telegram-канале бизнесмен написал, что он может стать конкурентной альтернативой новому китайскому «Шелковому пути».

«Нам нужно построить современный „Кедровый тракт“ — безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. Необходимость такого транспортного коридора, причем, прежде всего, безопасного, уже очень четко обозначилась, стоит только вспомнить последние события с блокировкой Суэцкого канала, нападения пиратов, а также текущую ситуацию в Афганистане», — рассказал Шойгу в интервью РБК.

Предвыборный ритуал требует активности, но откровенно говоря, Шойгу стало очень много в информационном пространстве и совсем не по его профилю.

Создавать конкурирующий Шелковому пути коридор — эта идея выглядит полной чушью. Вот просто чушью.

Шелковый путь — это комплексный проект, предусматривающий диверсифицированные транспортные пути для всех (подчеркну — всех) видов транспорта, включая и перспективные. Это создание коридоров безопасности. Это инфраструктура, построенная на самих коридорах и в прилегающих к ним регионах. Это военные, полицейские и прочие гарантии.

Китай выстраивает проект уже второе десятилетие и впереди у него еще примерно столько же. И далеко не всё идёт гладко. Скажем прямо — активное противодействие его проекту как раз и является одной из составных частей нынешнего противостояния США и Китая.

Еще один нюанс — а зачем, собственно, Китаю (на который и ориентирован «Кедровый тракт») конкурирующий ему проект? Тем более, что владеть этим «трактом» хотят российские олигархи и высшие чиновники? Построить-то, наверное, можно. Вложить очередные триллионы и зарыть их в тайге. А будет ли с этого какая-то отдача?

Но эти нюансы неважны. Важен масштаб и объемы бюджетного финансирования. А уж как этим распорядиться — эти ребята сообразят.

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