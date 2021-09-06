 

Гройсман потребовал у Кабмина предоставить местным бюджетам субвенции на покупку газа

06.09.2021, 13:12, Новости дня
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По мнению Гройсмана, правительство должно рассмотреть и внедрить меры, которые позволят обеспечить местные бюджеты ресурсом для закупки природного газа перед началом отопительного сезона 2021-2022.

“Требуем решительных действий правительства и быстрого принятия решений по предоставлению субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на закупку природного газа для проведения отопительного сезона, в частности, обеспечения теплом школ, детских садов, больниц”, – отметил лидер партии.

По его словам, сейчас в Украине сложилась недопустимая ситуация: цена газа достигает 18 – 20 тыс. грн за тысячу м3 и продолжает расти. Это создает напряженность для местных бюджетов.

“Главная идея реформы децентрализации – это передача полномочий и финансов от государственной власти органам местного самоуправления. И, действительно, на первом этапе реформы, благодаря внедренной финансовой децентрализации местные бюджеты выросли более чем в четыре раза! С 68,6 млрд грн в 2014 году до 275 млрд грн в 2019 году. Вместе с тем, за последние два года ситуация в корне изменилась – государство активно передает полномочия местному самоуправлению, однако ни разу за это время не пересмотрело структуру базы доходов бюджетов местного самоуправления”, – пояснил Гройсман.

По мнению экс-премьера, внесение изменений в Бюджетный кодекс с целью увеличения до 75% налога на доход физлиц, который зачисляется в местные бюджеты, позволит исправить ситуацию.

“60% НДФЛ, которые сейчас засчитываются в местные бюджеты, – недостаточный источник для осуществления расходов, которые определяются функциями государства и переданы местному самоуправлению к исполнению”, – заявил Гройсман.

Контекст:

Оператор газотранспортной системы Украины 27 августа заявлял, что долги облгазов перед компанией достигли 9,2 млрд грн, из-за чего стабильное прохождение отопительного сезона находится под угрозой.

Большая часть долгов – 6,7 млрд грн – приходится на долю облгазов группы РГК. Как пишет “Экономическая правда”, они принадлежат украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Регионы Украины технически готовы к началу отопительного сезона на 80%. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба министерства развития общин и территорий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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