 

Спивак потребовал от НАБУ расследовать факт злоупотребления властью и служебным положением замминистра финансов Воробей

06.09.2021, 13:12, Новости дня
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Он обратился в НАБУ, чтобы детективы расследовали скрытие от официального декларирования ипотечного обязательства на 100 тысяч долларов.

“В своей декларации госпожа Воробей скрыла, что у нее есть долг в 100 тысяч долларов. И не перед кем-нибудь, а перед “ТАС”. Банк “ТАС” – это банк Сергея Тигипко. Всплыла эта информация в реестре прав на ее четырехкомнатную квартиру. То есть, 100 тысяч долларов официального долга скрыла в декларации”, – заявил Спивак.

Пролитии к предполагает, что в связи с этим, возможно, она воспользовалась служебным положением, так как ранее Воробей работала в подчинении Тигипко.

“Незадекларированные средства касаются именно того банка, с владельцем которого Светлана Воробей имеет личные и долголетние отношения. Более того, она находилась в подчинении владельца “ТАСкомбанк” Тигипко. Ранее заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей долгое время работала помощником бизнесмена Тигипко, в том числе в период его депутатской каденции исполняла полномочия его официального помощника-консультанта на платной основе”, – рассказал Спивак о содержании своего заявления в НАБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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