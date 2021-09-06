 

У компании Apple резко падают продажи беспроводных наушников

06.09.2021, 12:56, Новости дня
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Аналитики говорят о больших проблемах, которые испытывает американская компания Apple в сегменте производства и продажи своих беспроводных наушников. Как свидетельствуют данные статистики, за последний год отгрузки данных изделий сократились на 25,8%, хотя объективных причин для этого нет.

Рынок не падает, а наоборот – растет, отмечают аналитики. Глобальные продажи беспроводных наушников за тот же период увеличились на 6,4%. Конкурент Apple – компания Samsung – увеличила реализацию таких же устройств на 40,5%, а «яблочники» фиксируют падение и кризис.

Резко снизилась и доля этой компании на рынке. В данном сегменте она теперь контролирует 26,5%, а ведь еще год назад ей принадлежало 38% рынка беспроводных наушников.



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