У компании Apple резко падают продажи беспроводных наушников

Аналитики говорят о больших проблемах, которые испытывает американская компания Apple в сегменте производства и продажи своих беспроводных наушников. Как свидетельствуют данные статистики, за последний год отгрузки данных изделий сократились на 25,8%, хотя объективных причин для этого нет.

Рынок не падает, а наоборот – растет, отмечают аналитики. Глобальные продажи беспроводных наушников за тот же период увеличились на 6,4%. Конкурент Apple – компания Samsung – увеличила реализацию таких же устройств на 40,5%, а «яблочники» фиксируют падение и кризис.

Резко снизилась и доля этой компании на рынке. В данном сегменте она теперь контролирует 26,5%, а ведь еще год назад ей принадлежало 38% рынка беспроводных наушников.