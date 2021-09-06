 

В результате ошибки на смартфонах перестает срабатывать будильник

06.09.2021, 12:56, Новости дня
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Никто даже не ожидал такой неприятности. Будильник Google Clock на смартфонах под управлением операционной системы Android начал ломаться.

Это очень странно. Функция настолько проста, что прекрасно работала еще пару десятилетий назад на обычных мобилках-звонилках. Что же произошло?

В результате очередных обновлений в программном обеспечении возникла ошибка. Первыми об этом сообщили эксперты из Google Play Store. Вы можете настроить будильник, а он возьмет и не сработает. Интересно, что большинство пользователей при этом считают, что виноваты именно они, например, потому что слишком крепко спали и не услышали сигнал. Кстати, происходит такое со смартфонами разных производителей.



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