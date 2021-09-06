ВСУ решили провести учения со стрельбой на границе с Крымом

Вооруженные силы Украины проведут военные учения со стрельбой в Херсонской области, которая граничит с Крымом, сообщила пресс-служба областной администрации.

«С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону Ягорлык, который находится в Скадовском районе (Херсонская область). Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Ранее Украина провела тренировку ЗРК «Бук» на границе с Крымом.