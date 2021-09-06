МВД опровергло информацию о штрафах за дополнительные динамики в машинах

МВД опровергло информацию о том, что российских водителей ожидает новый штраф за установку дополнительных динамиков.

«Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД РФ содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

Все соответствующие санкции уже прописаны в ст. 12.5 КоАП РФ, следует из релиза ведомства.

Ранее в пресс-службе МВД РФ сообщили, что автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД.