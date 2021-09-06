Выступление сборной РФ на Паралимпиаде признали успешным

Оперативный штаб по подготовке и участию российских спортсменов на Паралимпийских играх-2020 признал выступление сборной страны на Паралимпиаде в Токио успешным.

Заседание оперативного штаба прошло в понедельник в Москве в здании Министерства спорта России.

«Выступление на Паралимпиаде признано успешным. Вся сборная выступала после перерыва с 2012 года. Однозначно успешное выступление», – передает РИА «Новости» слова министра спорта Олега Матыцина.

Ранее исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены выступали на Паралимпийских играх в Токио в непростых условиях, но добились восхитительного спортивного результата, рассказал шеф миссии команды на Играх в Токио.