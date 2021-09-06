Суд взыскал 20 млн рублей с двойника Александра Петрова, обманом получившего главную роль в фильме «Стрельцов»

Краснопресненский районный суд Москвы вынес решение о взыскании 20 млн рублей с Кирилла Егорова, обманом получившего главную роль в фильме Ильи Учителя «Стрельцов».

Следствие выяснило, что двойник известного актера Александра Петрова не только сыграл роль советского футболиста Эдуарда Стрельцова, но и получил в полном объёме его гонорары. При этом о подмене не было известно зрителям, которые, по мнению государственного обвинителя, приобрели билеты с целью увидеть именно Петрова. Была обманута мошенником без актёрского образования и творческая группа картины, все члены которой были уверенны, что снимают настоящего артиста.

«Я был уверен, что снимал Сашу Петрова. Мы ведь встретились на «Кинотавре». Я спросил, будешь сниматься, он ответил утвердительно. Если говорить непосредственно о съёмочном процессе, то разницы между Егоровым и Петровым я не увидел. Неожиданностью стало, когда мы делали премьеру. Я позвонил реальному Петрову, говорю, давай на премьеру, а он такой спрашивает. Какая премьера? Я мол причём? Я подумал, Саша меня разыгрывает, а потом оказалось, что действительно какой-то самозванец снялся и получил его гонорары», – рассказал режиссёр Илья Учитель.

По итогам судебного заседания определено: в результате мошеннических действий артисту Александру Петрову, творческому коллективу картины «Стрельцов», зрителям и кинопрокатчикам. Егоров также должен компенсировать нанесённый государству ущерб, являвшемуся одним их спонсоров проекта.

Егоров уже продал часть собственности в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Вся недвижимость была приобретена на гонорары за съёмки в фильме «Стрельцов».

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