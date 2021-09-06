 

Гвинея получила в ООН приз “Золотой АК”: переворот в стране оказался юбилейным 500-м в Африке за 50 лет

06.09.2021, 12:51, Разное
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Организация Объединённых Наций торжественно вручила правительству Гвинеи приз “Золотой АК” – государственный переворот, недавно прошедший в этой стране, оказался юбилейным 500-м переворотом в Африке за 50 лет наблюдений.

Для вручения приза лидеры мятежников были вызваны в Нью-Йорк. Они прибыли на самолете бывшего президента Альфы Конде.

“Согласно статистике от той же ООН, африканские правительства, пришедшие к власти путем свержения предшественников, сами могут продержаться в среднем 3-4 года. Однако у нас, конечно же, всё будет по-другому: только мы знаем, что нужно нашему народу, и как этого достичь. Мы первыми на континенте в кратчайшие сроки построим процветающую страну с европейским уровнем жизни и сохранённой африканской культурой”, – сказал новый гвинейский лидер Мамади Дубайя под аплодисменты и смех в зале.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш от имени Организации заявил, что ценит традиции, сложившиеся в Африке, а также выражает традиционную озабоченность по поводу судьбы бывшего президента республики. Церемонию несколько омрачили сообщения из Гвинеи о попытке группы неизвестных мятежников свергнуть новый режим спустя всего два дня после предыдущего переворота, но Мамади Дубайя заверил, что держит ситуацию под контролем и срочно отбыл обратно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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