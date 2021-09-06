 

Ученые Оксфорда объясняют склонность к изменам генетическими особенностями

06.09.2021, 12:44, Разное
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Британские специалисты из Оксфордского университета назвали интересную причину супружеских измен. Эксперты считают генетические особенности виновными в неверности и адюльтерах.
Сотрудники престижного британского вуза обнаружили специфический ген, который отвечает за управление рецепторами гормона удовольствия. Такие выводы подтверждаются результатами эксперимента с участием 180 волонтеров. Молодые люди отвечали на вопросы специально разработанной анкеты относительно их сексуальной жизни.

После изучения ответов на тесты, все молодые люди проходили анализ ДНК. Как оказалось, более подверженными неверности и мимолетным увлечениям были лица с особым строением гена DRD4. В отличие от верных своим партнерам людям, склонные к изменам имели удлиненную форму этой единицы наследственности. Поэтому дофамин, влияющий на ощущения удовольствия, у них менее эффективно захватывается рецепторами.

Следовательно, делают выводы эксперты, часто вступающие в мимолетную связь люди оказались менее чувствительны к гормону удовольствия. Это приводит к более частым сексуальным контактам ради получения такой же реакции дофамина. Кроме этого, в ходе дополнительных исследований исследователи из Британии назвали черту во внешности женщин, чаще других изменяющих своим партнерам. Изучив данные более 450 дам, обнаружилось, что таковым признаком у них является больший, по сравнению с безымянным, размер указательного пальца на левой руке.

Источник: stolica-s.su



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