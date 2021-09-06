Скандалы: Росстат в роли жонглера

Ведомство поймали на манипуляциях со статистикой по инвестициям в Россию

Росстат продолжает генерировать поток статистических «чудес», уносящих экономику из бедности и отсталости в волшебное королевство «прорывов» и «рывков». В среду, 1 сентября, ведомство опубликовало данные об объеме вложений в основной капитал в стране, которые показали невиданный за 9 лет инвестиционный скачок.

По итогам второго квартала, согласно Росстату, бизнес и государство вложили в реальный сектор экономики 4,709 триллиона рублей.

Рост показателя — на 11% в годовом выражении — стал беспрецедентным с 2012 года. А накопленный объем инвестиций за полугодие достиг 7,843 трлн рублей, превысив уровень годичной давности на 7,3%.

Из итоговой суммы 22,6% было инвестировано в добычу полезных ископаемых, 17,7% — в обрабатывающие производства, 4% — в сельское хозяйство, 16,5% — в транспорт, 5,1% — в коммунальные сети. В реальном выражении за четыре квартала накопленный объем инвестиций превысил предыдущий докрымский пик, зафиксированный в 2013 году. Но в данных Росстата есть «один странный момент», указывает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит и автор telegram-канала MMI.

Чтобы оценить реальную динамику инвестиций, Росстату нужно учесть инфляцию. Для этого используется метод дефлятирования — номинальная сумма корректируется с помощью показателя дефлятора.

Значение дефлятора во втором квартале, согласно Росстату, составило 4,9%, при том что потребительская инфляция достигала 6,5%, а на уровне промышленности цены производителей подскочили на 31,1%.

Более того, в то время как во всей экономике инфляция ускорялась (с 5,8% в марте до 6,5% в июне), в статистике Росстата по инвестициям она замедлилась — на 0,5 процентного пункта по сравнению с первым кварталом.

«Вряд ли такое возможно на фоне всплеска инфляции. Низкий дефлятор завышает показатель реального роста», — пишет Суворов, добавляя, что реальный рост инвестиций, вероятно, все-таки ниже, чем рапортовал Росстат.

При этом сам факт восстановления инвестиций по сравнению с провальным 2020 годом «не вызывает сомнений», подчеркивает он: этому способствуют, в частности, рекордные прибыли сырьевых экспортеров, а также все еще относительно мягкая по историческим меркам денежно-кредитная политика ЦБ.

Замедление инфляции в инвестициях, обнаруженное Росстатом, тем более удивительно на фоне массовых жалоб компаний на растущие цены в рамках инвестпроектов. Так, например, РЖД заявили о 30-процентном подорожании металла, из-за чего смета модернизации БАМа выросла на 57 млрд рублей. «Газпром» сообщил, что трубы оказались на 100 млрд рублей дороже, чем закладывалось в бюджет.

В Ассоциации строителей России сообщили, что подскочили цены на все материалы: битумная эмульсия стала дороже на 111%, лакокрасочные материалы — на 34,6%, стекло листовое — на 22%, плиты полистирольные — на 15,5% и т.д.

Ежемесячные IHS Markit, в которых участвуют топ-менеджеры 300 крупных предприятий, показали, что стоимость сырья и материалов для производства в России в первой половине года взлетела рекордно за 7 лет, а по продолжительности инфляционный всплеск стал беспрецедентным за все время исследований (с 2008 года).

Оригинал материала: «Финанз»

«Финанз», 12.08.21, «Росстат резко сокращает частоту публикаций экономической статистики»

Российские власти нашли способ скрыть от излишнего внимания данные Росстата накануне сентябрьских выборов в ГосДуму, к которым страна подходит с рекордной смертностью, максимальной за 5 лет инфляцией и падающими доходами граждан.

Росстат резко сокращает частоту публикаций статистических данных, и со следующей недели будет выпускать релизы преимущественно только раз в неделю, следует из графика размещения информации, опубликованного на сайте ведомства.

До настоящего момента Росстат обнародовал данные в любой день недели, а наиболее насыщенной всегда была вторая половина месяца. Так, например, из 12 рабочих дней с 15 по 30 июня Росстат опубликовал те или иные цифры 9 дней.

Теперь же решено свести частоту релизов к минимуму и выдавать данные только по средам. Исключение — статистика по ВВП, которая будет выходить по пятницам.

В результате число дней, когда появляются релизы Росстата, сократится примерно втрое: если в июле их было 15, то в августе и сентябре — лишь шесть, в октябре — пять, а в ноябре — всего четыре.

Обновленный график Росстата будет действовать как минимум до конца текущего года.

Реформа публикации статистики в ведомстве происходит второй раз за последние полтора года. В апреле 2020-го, когда в стране закрылись магазины, встал ряд производств, а цены на нефть скатились на уровни, при которых развалился СССР, Росстат начал переносить выпуск данных на поздний вечер или ночь. Вместо традиционных 16.00 релизы стали появляться в 19.00, а иногда в 21.00.

Источники, близкие к правительству РФ, рассказывали тогда Reuters, что целью властей было минимизировать внимание к данным со стороны населения и СМИ. «Им в какой-то момент показалось, что ключевая проблема связана с Росстатом. У них в голове есть четкая картинка: пока о чем-то не написано, этого нет», — объяснил агентству источник, знакомый с ситуацией.

В 2019 году российские власти отказались от ежемесячной публикации статистики реальных доходов населения после пяти лет их падения, посчитав, что цифры не отражали реальное положение дел.

В 2020-м и 2021-м году Росстат дважды откладывал публикацию неудобных данных по уровню жизни, которые приходились на дни перед выступлениями президента Владимира Путина.

Политического давления на статистику в России нет, и оно «невозможно в принципе», заверял в интервью Bloomberg в 2019 году глава Росстата Павел Малков.

«Любая цифра — это результат сложных и формализованных расчетов, в которых задействовано огромное количество профессионалов. Никто извне в этой работе не участвует, процесс идет внутри службы. Все показатели связаны, переписать цифры практически невозможно», — говорил Малков.