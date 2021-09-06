Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири

Новые города в Сибири можно построить между Братском и Красноярском. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу пояснил, что на этих землях можно производить добычу и переработку меди и разных редкоземельных металлов. Расположенный в таком месте город станет промышленным центром с большим потенциалом, сообщает телеканал “360”.

Напомним, что глава Минобороны выступил с идеей строительства пяти новых городов-миллионников в Сибири в начале августа. Кроме того, он предложил перенести туда столицу России.