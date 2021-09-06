Названы самые частые гости России среди иностранных туристов

Чаще всего в Россию приезжают в качестве туристов граждане стран Персидского залива, Германии и Франции. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Игнатьев отметил, что за последние годы входящий турпоток заметно снизился из-за пандемии коронавируса: в настоящее время он в 30 раз меньше, чем в 2019 году. Специалист прогнозирует, что возвращения к доковидным показателям следует ожидать к 2023 году, сообщает телеканал “360”.