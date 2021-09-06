Мнение: Очередность

Новые города в Сибири можно построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью РБК. "Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника"", — отметил Шойгу.

Словосочетание «можно построить» говорит об очередности принятия решения: вначале было решено строить города. Вообще строить. Как процесс. И только затем начинают прикидывать — где, зачем и для чего. Проще говоря — целью является именно строительство городов-миллионников. Что с ними делать — будут решать по ходу дела.

В нормальной жизни очередность при принятии решения ровно противоположная. К примеру, стране потребовалось большое (очень большое) число грузовых автомобилей, по какому поводу было принято решение строить завод по их производству. Была выбрана площадка, исходя из производственных задач, логистики транспортных потоков, наличия смежных производств и удобства взаимодействия с ними. После чего как логическое дополнение этого решения потребовалось решить вопрос и с городом, в котором будут жить люди, занятые на самом производстве и его обслуживании. Так появился Камаз и полумиллионные Набережные Челны. Так появлялись десятки и сотни других городов, десятки и сотни промышленных площадок. (Которые все как одна, производили галоши, как мы знаем. Одни галоши, миллиарды галош и ничего более.)

Наоборот в нормальной ситуации не бывает. И это принципиальное отличие нормальной страны и нормальной экономики от ненормальной. И умных людей от не очень умных.

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