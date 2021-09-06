Решающее значение имеет выбор правильных ингредиентов: как эффективно ухаживать за комбинированной кожей

Комбинированная кожа лица отличается тем, что щеки сухие, а Т-зона жирная. Этот тип особенно распространен у молодых женщин и требует особого ухода, чтобы удовлетворить все потребности кожных покровов. Все дело в том, что на жирные участки наносятся матирующие компоненты, а сухие нуждаются в большом количестве влаги. Вот несколько хороших советов относительно того, как обеспечить правильный уход за кожными покровами.

Очистка

Очищение является первым важным шагом к уходу за кожными покровами. Это играет ключевую роль для комбинированной кожи, так как помогает удалить излишки подкожного жира и очистить поры. Лучше всего использовать для этого гель или очищающее молочко.

Обязательно нужно выбирать продукт без спирта, чтобы не раздражать более чувствительные участки кожных покровов. Кроме того, средство должно иметь нейтральный уровень рН и при надобности содержать компоненты, защищающие кожу от пятен и прыщей.

Чтобы не провоцировать чрезмерную выработку подкожного сала, нужно избегать сильного трения и использования горячей воды.

Пилинг

Примерно 2-3 раза в неделю стоит использовать пилинг для удаления омертвевших клеток кожи. Важно выбирать продукт, обеспечивающий мягкое отшелушивание.

Для чувствительной комбинированной кожи отлично подходит ферментативный пилинг. Если на коже часто образуются прыщи, то желательно применять средства ВНА. Механические пилинги нужно использовать очень осторожно, так как они могут спровоцировать раздражение, особенно на сухих и чувствительных кожных покровах.

Придание коже матовости

Для комбинированной кожи отлично подойдет балансирующий тоник. Он должен стать важной частью ухода за лицом утром и вечером. Это средство помогает уравновесить уровень рН, очистить кожу от остатков макияжа и придать ей матовый оттенок.

Подходящий продукт для комбинированных кожных покровов должен обеспечивать хорошее увлажнение и регулировать выработку подкожного жира. Можно выбрать тоник на спирту, но использовать его только для участков в области носа, лба и подбородка.

Крем

Для правильного ухода стоит выбирать продукт, специально разработанный для комбинированных кожных покровов. Отличным средством станут легкие гелевые кремы.

Они способствуют увлажнению кожных покровов, однако отличаются тем, что более легкие, чем обычные косметические продукты. Средство для комбинированной кожи не должно содержать масел, чтобы не провоцировать возникновения комедонов и закупорки кожи.

В качестве альтернативы можно выбрать два разных крема, удовлетворяющих различные потребности кожи. Нужно применять средство для ухода за сухими кожными покровами, а также легкий матирующий крем для Т-зоны.

Сыворотка

Даже тем, у кого жирная кожа с угревыми высыпаниями и прыщами, просто не обойтись без сыворотки. Есть специальные продукты для комбинированной кожи, которые помогут улучшить и сбалансировать цвет лица.

Очень важно выбирать сыворотки и масла, которые не будут провоцировать возникновение комедонов и чрезмерную жирность кожи. Эффективными компонентами являются масло чайного дерева, витамин С и ретинол.

Нужно дать сывороткам и маслам для лица подействовать на протяжении всей ночи. Это предотвратит образование жирной пленки на кожных покровах в течение дня.

Солнцезащитный крем

Независимо от того, какая у вас кожа (сухая, жирная или комбинированная), обязательно нужно использовать солнцезащитное средство. Для этого следует выбрать нежирный крем на минеральной основе. В качестве альтернативы хорошо подойдет дневной крем с SPF-фильтром.

После принятия солнечных ванн нужно позаботиться о кожных покровах, нанеся средство после загара или же охлаждающий гель с алоэ.