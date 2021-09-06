 

Тянут денежки карман — не толкайте их в диван!

06.09.2021, 12:26, Разное
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Ну никак не верит наш народ всяческим призывам! Особенно, если они касаются кровно заработанных. Homo soveticus еще как-то поддавался чуть ли не единственной на тот день рекламе.

Какой? Тем, кто не застал строительства коммунизма, напомним: в ту пору денежки велели хранить на поле чудес в стране дураков в сберегательной кассе. Если в теперешних реалиях, то в банке. Понятно, не в трехлитровой или в консервной.

Однако ж последующие «катаклизмы» напрочь отбили у многих привычку доверять свои капиталы третьим лицам, включая родное государство. Тут еще подоспела пандемия, от которой лихорадит не только заболевших, но и всех здоровых граждан, на своем кармане почувствовавших  изрядное обнищание.

Вот и держит население в своих кубышках кучу наличных. Мошенники и грабители тоже не дремлют. Куда же засунуть свои деньжата? Тут каждый изощряется по мере своего развития, то бишь приобретенного опыта. А откуда тому взяться? Чаще всего из телевизора, но бывает и собственный, выстраданный в многократном перепрятывании заначек.

Не иначе как именно такой опыт подвиг жительницу Москвы затолкать свои 300 тысяч деревянных в диванную подушку. Эх, ей бы почаще телевизор смотреть, знала бы тогда, как грабители их вспарывают! Но что сделано, то сделано. Да и воров никаких не случилось.

Беда же подкралась, откуда владелица «капиталов» ее не ждала: у квартиры-то было несколько хозяев, практически не общающихся друг с другом. Вот один из них, не уведомив другого, и решил сдать свою часть собственности в аренду.

Пустил он жильцов, а те взяли да и выкинули старый диван вместе с подушками и запрятанными 300 тысячами. Дескать, арендодатель разрешил им выбросить старую мебель и поставить новую. Не подозревая о деньгах, мирно покоящихся в диване, квартиранты вытащили его на помойку.

Неизвестно, кто доложил второй хозяйке о перестановке в квартире, только прознала она об этом через несколько часов.

«Найти старенький диван на мусорке уже не смогли – его забрали. Всего женщина прятала в подушке чуть больше 300 000 рублей», — пишет, ссылаясь на свой источник в органах правопорядка «Комсомольская правда». Как и о том, что сейчас ведется проверка произошедшего.

Чем бы она ни закончилась, потерпевшая наверняка получила серьезный урок. Недурно было бы, чтобы он пошел впрок и остальным любителям рассовывать свои деньги по дальним и ближним углам квартир. Только что-то сомнительно, ведь наши люди предпочитают наступать на собственные грабли. И даже многократно.

Источники информации и картинок: m24.ru, sputnik.by, hlamavozoff.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews



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