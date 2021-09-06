 

Сенцов: Мы можем вернуть Крым, когда Россия распадется. А она будет распадаться – там сотни народов, которые ненавидят друг друга и Путина

06.09.2021, 12:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Когда мы можем вернуть Крым? Ну, когда Россия распадется. Правильно! Только тогда, когда в Россию придут какие-то очень сильные политические изменения, изломы, которые были в 1917 году или в 1991 году, когда распалась Российская империя и Советский союз”, – сказал режиссер.

По его словам, многие люди в РФ ненавидят президента страны Владимира Путина.

“Сейчас, когда будет распадаться Российская Федерация, а она будет распадаться, потому что она из сотни народов, которые друг друга ненавидят и Путина, и Москву внутри очень ненавидят, будет распадаться. Только тогда появляется окно возможностей, не постоянное, а какое-то ограниченное во времени, когда Россия будет такая слабая и снова она будет развенчанная, когда могут назад вернуть свои территории и Молдова, и Грузия, и мы”, – подчеркнул Сенцов.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Минобороны попросили помочь с ликвидацией разлива нефтепродуктов в Химках

26.07 / В столицу Туниса вошли правительственные войска

25.07 / В харьковском супермаркете выявили мороженое с “несанкционированным веществом” – Госпотребслужба

28.09 / Трамп заявил об отказе Байдена пройти тест на наркотики

03.06 / Белорусского политзаключенного, пытавшегося совершить суицид в суде, перевели из больницы в СИЗО – СМИ

13.05 / “Махровые времена Януковича”. Кличко прокомментировал обыски в коммунальных предприятиях Киева

30.07 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

06.03 / МИД Сирии счел санкции США и ЕС против РФ вмешательством во внутренние дела

28.11 / Траты россиян в «черную пятницу» удвоились

23.08 / Жители Литвы выстроились в живую цепь от Вильнюса до границы с Белоруссией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика