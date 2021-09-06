“Боже мой, какое сладкое удовольствие”. Звезда “Великолепного века” Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец

Узерли вышла на сцену в светлом платье с корсетом, продемонстрировав глубокое декольте. Она исполнила танец с восточными мотивами.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

”Хюррем’, – прокомментировала подписчица mm_zees.

“Моя неземная любовь, ты прекрасна!” – написала nadezhdagroshina2386.

“Боже мой, какое сладкое удовольствие”, – заявила semratence24.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

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