Участник “Танцев со звездами” Дикусар после первого эфира прокомментировал свой дуэт с Харлан

“Две недели труда – полторы минуты выступления. Тот момент, когда дорога каждая секунда танца. А если это секунды с легендой мирового спорта Ольгой Харлан, это кайф в квадрате! Надежнее напарницы не найти”, – написал он.

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Публикация от Dmytro Dikusar (@dikusar_dmitriy)

Контекст:

Участие в проекте принимают 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров –здесь. Дикусар – один из четверых хореографов, которые выступают на паркете не впервые. Ранее его звездными партнершами были певицы Слава Каминская, Ирины Билык, актриса Виктория Булитко и другие. Остальные 10 танцоров принимаю участие в шоу в первый раз.

Оценивают выступления участников шоу прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

В первом эфире “Танцев со звездами” ни один участник не покинул проект. Зрительского голосования, согласно формату шоу, не было. Отдать свой голос за одного из участников можно будет уже в следующем эфире, 12 сентября.

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