Мнение: О позорище позорном

Ну вот и довыё… Словом, вы меня поняли.

В общем, ещё один хитрый план сработал. Ещё одна геополитическая #победа одержана. Ещё одно космическое достижение – достигнуто!

Многолетними усилиями выдающегося патриотического филолога Дмитрия «Батут» Рогозина #Россия сумела оставить США… с носом без ракетного двигателя РД-180. Всё. Американская компании United Launch Alliance (ULA) больше не будет закупать его для своих ракет «Atlas V» у российского «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко». И сами ракеты снимает с производства как устаревшие. Вместо них ULA будет использовать для миссий Пентагона более дешёвые ракеты-носители Vulcan Centaur с двигателями BE-4, которые разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса. В общем, ещё несколько запусков «Атласов», комплекты движков для которых уже лежат на складах компании, и всё. Аллес. Капут.

Совместная программа, которая длилась более четверти века, закрыта.

Двигатель РД-180 – это, по сути, половина двигателя РД-170, советского ЖРД, разработанного КБ «Энергомаш» в 1976-1984 гг. для ракеты-носителя «Энергия». В 1996 году проект РД-180 выиграл конкурс на создание и продажу двигателей для американских ракет «Atlas III» и «Atlas V». Главным его конкурентным преимуществом стала низкая цена, причём поставки в Штаты поначалу шли чуть ли не по себестоимости. Согласно условиям контракта, каждый РД-180 из первой партии стоил для заказчика, которым на тот момент была компания General Dynamics, около 10 млн долл. Почти втрое дешевле, чем у ближайших конкурентов. Затем, впрочем, прайс вырос до 23 млн долл., что всё равно было самым выгодным предложением на рынке на тот момент.

Контрактная цена была столь низкой по причине экономии на разработках. Все затраты на создание и испытания инновационного для своего времени РД-170 легли на бюджет СССР. Для РД-180 команда под руководством академика Бориса Каторгина создала разве что другой турбонасос, меньшей мощности, впрочем, основанный на тех же принципах, что и «старший брат». Все остальные наработки, включая уникальную камеру сгорания с особой технологией подачи топлива, уже были под рукой, что и объясняет высокую скорость создания движка – всего два года.

Советский РД-170, по мнению профессионалов космической отрасли, опередил время лет на 20-30. Но всё имеет свой конец, в том числе и заделы, унаследованные от #СССР. То есть, эпоха простого паразитирования на советских разработках в ракетном двигателестроении заканчивается. Ещё можно что-то выжать из РД-170 в виде РД-191 и РД-193, но это лишь модификации. А новых современных двигателей у нас нет. И они как-то всё не создаются под руководством духовно богатого, но профессионально некомпетентного «бывшего журналиста-международника»…

Позорище, в общем.

И, да, худо ли, бедно ли, но НПО «Энергомаш» получило от #США около 3 млрд долл. за 25 последних лет. По 50-150 млн долл. в год. Совсем не лишние ведь? А откуда теперь брать аналогичные средства? Ну не из личных же сбережений видного знатока «русского вопроса»?

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