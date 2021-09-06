Золотые слова

На восхваляющие себя публикации и мониторинг СМИ чиновники тратят миллиарды рублей ежегодно. Исследование «Новой».

За пять лет количество отечественных СМИ, по данным Роскомнадзора, сократилось на 23%. При этом власти продолжают тратить десятки млрд рублей на финансирование нескольких федеральных медиа, которые работают в интересах своего заказчика.

Например, на «поддержку имиджа политики Якутии» в 2021 году регион заказал публикации в семи изданиях: РТ, «Коммерсанте», «Российской газете», «Интерфаксе», «Ленте.ру», «Комсомольской правде» и ТАСС — на 11 млн рублей. А Заксобрание Ростовской области ежегодно покупает материалы в РБК, ТАСС, «Комсомольской правде», «АиФ» и РИА «Новости».

За полтора года федеральные СМИ получили более тысячи подобных заказов. Мы решили изучить, какие регионы больше всего любят пиариться за счет налогоплательщиков.

Дорогое слово губернатора

В январе глава Владимирской области в интервью для «Интерфакса» пообещал жителям за 2021 год отремонтировать библиотеки и музеи во Владимире, а также предсказал для области «прорыв в туристической сфере». Статья под названием «Губернатор Владимир Сипягин: «Мы делаем ставку на развитие малых городов Владимирской области» была проплачена за счет бюджета региона и стоила 80 тысяч рублей.

Пиар-публикации чиновники, как правило, заказывают для «формирования положительного имиджа» Дум и администраций, но иногда — ради личных амбиций. Мэры и губернаторы регулярно платят СМИ за право высказаться. Мы изучили стоимость интервью из госконтрактов.

Для сравнения: за выездное интервью с губернатором Хабаровского края власти заплатили ВГТРК 300 тысяч рублей. При этом

тот же «Интерфакс» за разговор с главой Челябинской области получил 60 тысяч рублей, а за шесть интервью с главой Брянской области — по 50 тысяч рублей.

Мэрская нативка

Мэр Новосибирска за беседу, «направленную на укрепление гражданского единства», заплатил ТАСС 200 тысяч рублей. Глава города в статье «Анатолий Локоть: в пандемию Новосибирск не остановил ни одной крупной программы» признается, что, несмотря на коронавирус, «выполнил все обязательства», в частности построил «три новых школы и 10 детских садов».

Однако обычно должность интервьюируемого в контрактах заказчик не указывает, и госзаказы выглядят примерно так.

Интервью с «представителем органов власти» Камчатки для ТАСС стоит 160 тысяч рублей, а с «должностным лицом Республики Ингушетия объемом не менее 5000 печатных знаков» для РТ — 50 тысяч. «Представители администрации» Хабаровска купили у местного филиала «Комсомольской правды» 40 интервью: за первые 20 чиновники заплатили по 45 тысяч рублей, за вторую половину — по 15 тысяч.

Регионы-самохвалы

30 млрд рублей — столько потратили российские чиновники на самохвальство СМИ за последние полтора года. Мы изучили, насколько активно региональные власти выделяют бюджетные средства на саморекламу.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Регулярнее остальных проплаченный контент появляется на страницах и в эфире краснодарских СМИ. Власти края, помимо региональных телеканалов «Новое телевидение Кубани» и «Краснодар», содержат газеты «Кубанские новости» и «Краснодарские известия», а также радио «Рокс-регион». За полтора года на оплату медиа в регионе ушло более двух млрд рублей: на каждый млрд рублей краевого бюджета около 5 млн начальство тратит на саморекламу.

Похожая ситуация на Сахалине, где чиновники предпочитают заказывать видеосюжеты у двух местных каналов — ОТВ Сахалин и АСТВ. А в Ростовской области, помимо финансирования местного канала Дон-24, деньги с госконтрактов идут на содержание информагентств «Известия-Юг» и «Северо-Западное ИА».

Меньше остальных информационное сопровождение госорганов востребовано в Чечне, где почти все средства идут местному каналу ВГТРК, и в Крыму, где все уходит на поддержку Севастопольской телерадиокомпании.

Избиркомы: не только рисовать, еще и рисоваться!

Заказчиками пиар-публикаций, как правило, выступают госорганы, но иногда инициатива прорекламировать чиновников поступает от местных избирательных комиссий.

В 2021 году ЦИК выделила рекордную сумму на подготовку и проведение выборов в Госдуму — более 20 млрд рублей, в том числе и на информирование граждан.

Это можно сравнить с 500 миллионами рублей, которых якобы «не хватает» избиркомам на организацию видеонаблюдения.

Лидерами среди «болтунов» стали Ростовская область, Пермский край и Омская область.

Большинство региональных избиркомов вообще не заказывали в текущем году никакие информационные услуги. Только 27 избиркомов нуждались в СМИ и рекламных агентствах. Исключение — комиссия Ростовской области, которая заплатила за просвещение избирателей рекордные 10% от всех средств, выделенных ЦИК на подготовку и проведение выборов в регионе.

Помимо рекламы на «Авторадио» и традиционных баннеров, власти Ростовской области информируют жителей о сентябрьских выборах в TikTok и через сервис для просмотра фильмов — ivi.ru. Избирком региона также запустил несколько видеороликов на 210 минут стоимостью более 6 млн рублей.

Однако не все избирательные комиссии заботятся лишь об информировании граждан: избиркомы Бурятии и Тульской области распорядились ресурсами ради «освещения деятельности политических партий» действующих региональных парламентов.

Тульская избирательная комиссия отдала большую часть средств, потраченных на госзаказы в этом году, чтобы прорекламировать работу депутатов на местном радио. А избирком Бурятии ежегодно фактически спонсирует пиар «Единой России» (в совете Народного Хурала 19 депутатов, 15 из них — единороссы). В 2021 году на «политпросвещение» власти потратили более трех млн рублей: это 85% стоимости всех контрактов избиркома за текущий год. В прошлом году комиссия сделала два аналогичных заказа: для радио и для телевидения.

Чтение для губернаторов

Помимо всего этого, российские чиновники за последние полтора года потратили полтора миллиарда рублей на мониторинг СМИ. Сами губернаторы, видимо, читать не умеют — иначе зачем заказывать за сотни млн рублей услуги профессиональных «читателей».

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Больше всех на слежку за СМИ и соцсетями тратят федеральные власти: за последние полтора года ведомства заплатили за анализ постов и публикаций 876 млн рублей.

500 из них достались компании «М 13», которая принадлежит Владиславу Клюшину. После расследования «Проекта» он стал известен как владелец и соавтор прокремлевского телеграм-канала «Незыгарь». В июне нынешнего года Клюшин был арестован в Швейцарии. США подозревают Клюшина в онлайн-мошенничестве и покушении на незаконный доступ к чужим компьютерам. Американские правоохранители требуют выдачи Клюшина, утверждая, что он через махинации с акциями Тесла и IBM заработал миллионы.

Российские правоохранители также потребовали выдачи Клюшина, в рамках якобы возбужденного в отношении него уголовного дела. На запрос российской стороны Швейцария ответила отказом. На данный момент у швейцарских журналистов не имеется никаких деталей российского уголовного дела или хотя бы подтверждения его существования.

Раньше власти заказывали услугу у «Медиалогии», но, как сообщали «Ведомости», по решению ФСБ в 2016 году Кремль не продлил контракт с компанией. При этом по ряду ключевых критериев (база данных СМИ и блогеров, дата выход на рынок и другие) «М 13» на тот момент сильно уступала «Медиалогии». Во всех указанных случаях с 2016 по 2021 г. закупки осуществлялись у единственного поставщика.

Заказ мониторинга у «М 13» в 2021 году обошелся Минцифре в 295 млн рублей, в 2020 — в 193 миллиона, при этом с 2016 по 2019 год власти тратили по 70–80 миллионов. Примерно столько же стоила услуга у «Медиалогии» (80 миллионов), которой чиновники пользовались до 2016 года. Возможно, резкий рост цен связан с расширением круга интересов. В этом году чиновников начали волновать новые темы: контракт на круглогодичный мониторинг СМИ дополнили ряд заказов, например, на анализ публикаций о несистемной оппозиции.

Для многих федеральных ведомств мониторинг СМИ и соцсетей — новая статья расходов, а самые крупные заказчики до 2020 года тратили на анализ постов и публикаций гораздо меньше денег.

К примеру, МВД только в прошлом году понадобился «анализ проблемных и критических (негативных) публикаций» о МВД и его руководстве.

Минпросвещения впервые заказал мониторинг СМИ и соцсетей в 2019 году у компании «Медиамониторинг» за 7,6 миллиона, но на следующий год сменил поставщика на «Агентство гуманитарных технологий» и заплатил за услугу 9,8 миллиона рублей.

Другой клиент агентства — Рособрнадзор — ежегодно заказывает мониторинг прессы на тему «развития системы оценки качества образования»: в 2017 году услуга стоила 450 тысяч рублей, а в 2019-м ценник поднялся до двух миллионов. В 2021 году ведомство решило дополнительно заказать у «Агентства гуманитарных технологий» мониторинг соцсетей, в чем ранее не нуждалось.

Второй по величине заказчик среди федеральных ведомств — Минфин — до 2021 года тратил на мониторинг СМИ не более 15 млн рублей в год, но в апреле ведомство выделило рекордные 87,5 миллиона на анализ «50 000 различных источников со всего мира». В этом году потратить деньги на изучение прессы собирались даже военные. Минобороны в июле опубликовало тендер на 320 млн рублей на покупку лицензии для системы анализа СМИ «Катюша», которая принадлежит «М 13». Аукцион был закрытый, поэтому узнать, зачем военным понадобился мониторинг, невозможно — из-за отсутствия технического задания. Конкурс завершился 9 августа, однако соответствующего контракта мы не обнаружили.

Дарья Таланова, data-отдел «Новой газеты»

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