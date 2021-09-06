 

Почти новый Xiaomi Poco взорвался во время зарядки

06.09.2021, 12:02, Новости дня
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В соцсетях снова появилось сообщения о взрыве мобильного телефона Xiaomi Poco. Напомним, что точно такой же смартфон взорвался еще в апреле в результате неких внешних воздействий.

На этот раз владелец гаджета утверждает, что просто поставил его на зарядку, а спустя некоторое время услышал хлопок. Аппарат новый. Пользователь приобрел его всего два месяца назад в фирменном магазине. Причиной взрыва могла стать ошибка в программном обеспечении, отмечают эксперты. Прием тока не прекратился после того, как батарея оказалась заполненной на сто процентов, и аккумулятор перегрелся.

Модель Xiaomi Poco, о которой идет речь, была выпущена на рынок ровно год назад. В ней установлена емкая батарея на 6000 мАч. Конструкция построена вокруг процессора Snapdragon 732G.



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