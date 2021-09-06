Названа дата презентации новых процессоров Intel

Стало известно, когда компания Intel собирается представить свои новые процессоры. Эксперты говорят о мероприятии под названием Intel Innovation, которое намечено на 27 октября. Именно в этот день компания наверняка анонсирует свои новые чипы, которые созданы на архитектуре Alder Lake.

Кроме того, разработчик должен показать новое семейство чипсетов, предназначенных именно для новой линейки процессоров. Однако к конечным пользователям все это попадет немного позже.

Скорее всего, новые модели гаджетов, в которых будут использованы данные процессоры и чипсеты, выйдут уже к концу текущего года. Ранее создать новую технику производителю никак не успеть, отмечают специалисты. Ведь разработка и запуск в производство требуют много времени.