Российская паралимпийская команда прилетела в Шереметьево

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06.09.2021, 11:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийская паралимпийская сборная прилетела рейсом «Аэрофлота» из Токио, где 5 сентября завершились Паралимпийские игры, в Москву.

В общей сложности на борту самолета в Россию вернулись 172 спортсмена команды Паралимпийского комитета России, передает ТАСС.

Из аэропорта спортсменов провезут по улицам Москвы до Красной площади, где их встретят представители различных спортивных федераций, родные и близкие участников Паралимпиады и волонтеры. В церемонии также примут участие известные музыканты и деятели культуры. В честь победителей и призеров Паралимпиады будет поднят российский флаг и прозвучит гимн России.

Российская команда на Паралимпийских играх заняла четвертое место в общем медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место в медальном зачете Игр одержала сборная Китая, в активе которой 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая награда. На втором месте расположилась команда Великобритании (41-38-45), на третьем месте оказались американцы (37-36-31).

Ранее исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены выступали на Паралимпийских играх в Токио в непростых условиях, но добились восхитительного спортивного результата, рассказал шеф миссии команды на Играх в Токио.



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