В ОНФ объяснили важность строительства новых агломераций в Сибири

«Только комплексный подход к решению инфраструктурных задач в Сибири поможет ликвидировать существующую диспропорцию в развитии нашей страны», – сказала газете ВЗГЛЯД сопредседатель ОНФ Елена Цунаева, комментируя программу развития агломераций в Сибири, предложенную министром обороны Сергеем Шойгу.

«В программе Шойгу речь идет не просто о строительстве новых городов в Сибири, а о создании научно-промышленных комплексов и агломераций», – отметила сопредседатель Общероссийского народного фронта, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

По ее словам, «глава Минобороны изначально предлагает комплексный подход, нацеленный на развитие внутреннего производства, чтобы сырьевая база региона максимально использовалась непосредственно на территории, а не шла на экспорт». «Для реализации этой масштабной задачи нужны научные кадры, инфраструктура и трудовые ресурсы», – добавила она.

Кроме того, эксперт отметила необходимость развития транспортной системы и логистики в регионе. «В Сибири большие расстояния, что требует развития малой авиации, – уверена она. – Без этого решение комплексных задач невозможно. Естественно, это должен быть удобный и недорогой транспорт. Таким образом, это позволит жителям региона мобильно перемещаться».

Что касается финансирования проекта, то Цунаева поддерживает предложение Шойгу привлекать для его реализации не только государство, но и частный капитал. «По-другому быть не может: государство не должно брать на себя всю ответственность за реализацию проекта, к тому же, это ограничило бы возможности частного бизнеса, – отметила собеседница. – На мой взгляд, частный бизнес должен разделять эту ответственность вместе с государством».

По ее мнению, решение этих и других задач поможет в конечном итоге ликвидировать существующую диспропорцию в развитии страны. «Это своеобразная точка роста не только для Сибири, но и для России. Несмотря на значительные усилия, направленные на развитие региона в прошлом, сейчас мы по-прежнему наблюдаем отток населения и зачастую нерациональное и не полное использование ресурсов, – указала Цунаева. – Поэтому я всецело поддерживаю озвученные Сергеем Шойгу предложения и надеюсь, что они будут реализованы в полной мере».

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. В своем интервью РБК он рассказал о том, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».

В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Как сообщил министр, в этом районе могут не только добывать, но и осуществлять «глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью».

В том же районе можно создать «Алюминиевую долину», полностью ориентированную на производство продукции высоких переделов по переработке алюминия, в Южной Сибири – организовать добычу с более высоким переделом коксующегося угля, у Канска – наладить углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья. Кроме того, кластер «Лес и строительные материалы» может быть создан у Лесосибирска.

Глава Минобороны, комментируя вопросы финансирования, заявил, что обсуждается не единичная трата средств, а запуск программы развития и роста. Необходимо организовать стабильный налоговый режим, инфраструктуру. Кроме того, Шойгу считает, что возможен перенос штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний.

Также Шойгу рассказал, какими мерами можно привлечь людей в новые города в Сибири и запустить эффект агломераций. По словам министра, можно создать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, организовать «сибирскую» ипотеку, увеличить размер материнского капитала, а также предпринять другие меры для эффекта агломераций – при этом эффекте за концентрацией на территории новых людей туда же приходит и бизнес для оказания им услуг, что приводит к новому притоку людей и дальнейшему расширению бизнеса. Такая система наблюдается в Москве и других крупнейших городах России.

Кроме того, министр обороны заявил о необходимости построить безопасный маршрут между Европой и Китаем – «Кедровый тракт». Отмечая его необходимость, министр указал на недавнюю блокировку Суэцкого канала, деятельность пиратов и ситуацию в Афганистане. Для самой РФ «Кедровый тракт» важен и как «возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом».

Шойгу отметил, что в Сибири «транспорт и логистика» являются «крайне важным вопросом», причем «как для людей, так и для товарных потоков. В частности, для жителей «огромное значение имеет развитие локальной, региональной и малой авиации». Он указал на необходимость «довести пассажирское авиасообщение до такого уровня, чтобы для жителя Кодинска или Богучан, например, было обычным делом слетать по делам в Красноярск и обратно» за день.

Министр также призвал развивать железнодорожный транспортный коридор, модернизировать Транссибирскую магистраль, «перевести полностью на электротягу или на сжиженный природный газ, как альтернативу электрификации БАМа, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели». Он указал, что «Сибирь издавна была частью Великого шелкового пути».