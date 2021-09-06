 

Названы вещи, которые нельзя делать после 60 лет

06.09.2021, 11:50, Разное
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Эксперты в области медицины назвали вещи, которые категорически нельзя делать после достижения человеком возраста 60 лет. Соблюдение простых рекомендаций, обнародованных зарубежным сетевым порталом Eatthis, позволит дольше сохранять здоровье и энергичность.
Одиночество под запретом

Прежде всего, по достижению определенного возраста следует отказаться от вредных привычек, вести активный и здоровый образ жизни. Также важно не чувствовать себя одиноким, стараясь занять свое время общением с близкими, друзьями или просто окружающими. Отказ от аскетизма в коммуникациях важен не только для психологического состояния, но и для физического здоровья, так, одинокие люди вдвое чаще страдают деменцией. Как недавно установили исследователи из Финляндии, у чувствовавших себя одинокими мужчин пожилого возраста чаще фиксируется диагноз рака. Это объясняется стрессовой реакцией организма, воспалениям и ослаблением иммунитета.

Нельзя забывать о контроле состояния здоровья

Не стоит, достигнув 60-летнего возраста, отказываться от вакцинации, причем речь идет не только о коронавирусе. Также важно сделать инъекции от гриппа, пневмонии и ряда других заболеваний, поскольку организм теряет свои защитные силы. Нельзя пренебрегать и контролем кровяного давления, пуская все на самотек. По статистике, которую приводят американские специалисты, каждый седьмой из десяти людей солидного возраста страдает от гипертонии, что опасно слабоумием, сердечным приступом и инсультом. Не стоит увлекаться и алкогольными напитками. Из-за уменьшения безжировой массы и ослабления костей падение может быть более травматичным, чем в молодости. Также спиртное может сделать неэффективным прием лекарств.

Умеренные нагрузки и спорт

Нельзя после 60-и и отказываться от умеренной физической нагрузки и регулярных занятий спортом. С возрастом телу необходимо больше двигаться, поскольку это повышает тонус мышц. Гиподинамия же, напротив, приводит к потере костной массы, замедляет метаболические процессы, ухудшает способность запоминанию и вызывает расстройства сна. При малоподвижном образе жизни человек рискует «заработать» не только ожирение, но и диабет, деменцию, болезни сердца и сосудов, и даже инсульт. Ассоциация Сердца США дает рекомендации уделять порядка 75 минут в неделю для умеренно интенсивных упражнений. В них входят быстрая ходьба, танцы и даже садоводство. Для энергичных упражнений можно заняться велопрогулками, ходьбой или бегом, а также плаванием.

Источник: www.mk.ru



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