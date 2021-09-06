Скандалы: ВТБ платит

Как руководители «Локомотива» переплачивают десятки миллионов евро за не самых сильных игрок

Большое и насыщенное трансферное лето в российском футболе постепенно подходит к концу. Команды всячески пытаются закрыть проблемные позиции и докупают необходимых для этого игроков. Главным «шопоголиком» лета стал московский «Локомотив», чья трансферная кампания получилась не только любопытной, но и крайне спорной.

Закупка по-немецки

Ни для кого не секрет, что комплектованием состава и прочими подобными вопросами в «Локо» теперь занимается именитый немец Ральф Рангник. Человек с достаточно внушительным послужным списком решил сразу же навести порядок в Черкизове и привёл в клуб целый ряд крайне любопытных футболистов.

В их числе талантливый Алексис Бека-Бека из олимпийской сборной Франции или же Фаустино Анджорин из «Челси» — действующего победителя Лиги чемпионов. Вдобавок талантливый голландский форвард Джейрано Керк и пара экс-игроков ЦСКА: Наир Тикнизян и Константин Марадишвили.

Всего же «Локомотив» потратил более 30 миллионов евро — внушительные по российским меркам деньги. В последние годы отечественные клубы стараются не тратить слишком много, а закупаться в не самых топовых с футбольной точки зрения странах. Кажется, Рангник намерен затащить «Локомотив» в Лигу чемпионов, а то и вовсе — вернуть в Черкизово кубок РПЛ.

Переплата почти в 10 раз

Однако здесь же хочется подробнее остановиться на сумме 30 миллионов евро. Сложилась она достаточно удивительным способом. Вот, к примеру, Алексис Бека-Бека. Играл до этого в скромном французском клубе «Кан», ему всего лишь 19 лет. За всю карьеру пока что не отметился чем-то внушительным, а оценивается лишь в 800 тысяч евро. Однако «Локо» за него отдал шесть миллионов (!) евро. Не надо быть знатоком математики, чтобы увидеть восьмикратную переплату, пусть и за очень талантливого игрока.

Или же тандем из ЦСКА. Марадишвили и Тикнизян в сумме, по данным всё того же Transfermarkt, оцениваются в 4,3 миллиона евро. При этом только за Марадишвили «Локомотив» отдал целых семь миллионов евро. Любопытно и то, что взяли его на позицию, которая не самая проблемная в «Локомотиве», — опорный полузащитник. Здесь и Баринов способен сыграть, и тот же Бека-Бека, или же молодой Куликов.

Ещё более фантастическим может стать трансфер Фаустино Анджорина из «Челси». У молодого англичанина потрясающая пресса, а сам он уже успел сыграть за основную команду. Пока что он перешёл в «Локомотив» на правах аренды, однако с правом выкупа за — внимание! — 20 миллионов евро. Стоит игрок, правда, гораздо меньше — лишь чуть более двух миллионов.

Здесь же бросается в глаза и тот факт, что двух важнейших игроков своей команды «Локомотив» этим летом отдал по большому счёту за бесплатно. Гжегож Крыховяк и Максим Мухин весной играли большую роль в построениях Марко Николича, однако оба теперь помогают прямым конкурентам — «Краснодару» и ЦСКА. Забавно, но за талантливого Мухина «железнодорожники» получили лишь 170 тысяч евро, а Крыховяка отдали «быкам» за пару миллионов евро при стоимости в 15.

Вот вам и занятная математика. Рангник и Томас Цорн, которого с содроганием вспоминают болельщики московского «Спартака», решили потратить достаточно внушительные деньги на построение новой команды, а вот в обратном направлении финансы идут не так охотно. И это при том, что как проявят себя молодые игроки — большой вопрос. Тому же Бека-Бека ещё предстоит отвоевать своё место в составе. Ровно то же самое предстоит недешёвым Керку или же Анджорину.

Кредит от ВТБ, проблемы со стадионом и деньгами

Такие огромные траты удивительны ещё и на фоне слухов о плачевном финансовом положении «Локомотива», которые не утихали этим летом. Буквально пару месяцев назад СМИ писали о том, что «железнодорожники» будут всеми силами пытаться его выправить, а самый реальный вариант — продажа целого ряда игроков.

Плюс спасти ситуацию должен был кредит от ВТБ на два миллиарда рублей. Что любопытно, помочь «Локомотиву» взялся спонсор прямого конкурента — «Динамо». Естественно, что заём придётся отдавать, и здесь главный вопрос, как это сделать. Продажа купленных втридорога игроков — первый вариант. Второй — достижение внушительных спортивных результатов. «Локомотив» теперь, судя по всему, не имеет права сыграть кое-как в Лиге Европы, иначе внушительные траты оправдать будет сложно.

На этом же фоне красно-зелёные собираются что-то делать с домашней ареной в Черкизове. Планы грандиозные — от реконструкции нынешнего стадиона до его полного сноса и строительства нового. Что, разумеется, потребует огромных вложений. Помнится, когда-то ЦСКА именно из-за постройки новенькой «ВЭБ-арены» несколько лет не мог себе позволить выходить на трансферный рынок.

Понять, что устроил «Локомотив» — авантюру с внушительными тратами или же строительство новой команды с долгосрочной перспективой — пока что нереально. Зависеть всё будет именно от результатов. Сейчас болельщики красно-зелёных пребывают в радостном настроении: новые игроки, именитые боссы, большие перспективы. Однако идиллия может закончиться ровно после первой пары поражений.

В то же время всем любителям российского футбола есть за что порадоваться. Ведь в нашей стране появился ещё один клуб с целым рядом крайне любопытных футболистов, который тратится абсолютно по-европейски. Правда, приведут ли громадные переплаты Рангника и Цорна, а вместе с ними и весь «Локомотив» к кубкам и наградам — покажет лишь время.

Шамиль Гаджиев