 

Новые компании присоединились к программе “Миллион призов” за онлайн-голосование

06.09.2021, 11:46, Разное
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За участие в дистанционном голосовании москвичи смогут получить 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

Воспользоваться призом можно по своему усмотрению. Победителям доступны покупки у партнеров программы, среди которых магазины продуктов, одежды и обуви, ювелирных изделий, спортивных и детских товаров, цветов.

Также в акции принимают участие кафе и рестораны. Впрочем, победители программы могут воспользоваться подарком для помощи нуждающимся и пожертвовать на благотворительность.

Всего в рамках акции разыграют более 250 тысяч призов. Также будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве.

Для участия в программе “Миллион призов” нужно зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) до 13 сентября включительно. 17-19 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, Мосгордумы и муниципальных депутатов. Участвовать в онлайн-голосовании могут жители столицы с полной учетной записью на портале mos.ru.

На 6 сентября заявки на участие в дистанционном голосовании подали 1,5 миллиона москвичей. Среди них мэр столицы Сергей Собянин.

Списки избирателей проверят после 13 сентября. Зарегистрировавшихся на ДЭГ исключат из реестра голосующих на избирательных участках.



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