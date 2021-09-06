Мнение: Запреты, футбол и капитализм

Некоторые полагают, будто при капитализме можно всё. Никаких ограничений для тех, кто хочет делать деньги и богатеть.

Большая ошибка. «Никаких запретов» — это анархия, нечто прямо противоположное капитализму. Капитализм при анархии существовать не может, так как анархия позволяет мошенникам и бандитам грабить общество, причём первыми под когти грабителей попадают именно те добропорядочные буржуа, которые и составляют крепкий хребет капиталистического государства.

Капитализм — это жёсткие и хорошо проработанные правила игры. Система запретов, как в футболе или в велоспорте, которая загоняет спортсменов в рамки более-менее честной конкуренции.

Задача спортивных правил — сделать так, чтобы победу приносили спортивные навыки, а не навыки хищника-дикаря. Отменим правила в футболе, и футбол тут же превратится в драку «стенка на стенку»: команды будут насмерть бить друг друга арматурой, а потом выжившие закатят символический гол в ворота проигравших. Отменим правила в велоспорте, и велоспорт немедленно морфирует в массовое побоище, на которое многие будут приходить даже без мешающих драться велосипедов.

Так и с экономикой. Власти составляют правила игры таким образом, чтобы «спортсмены», сиречь предприниматели, зарабатывали деньги, принося одновременно пользу и себе, и обществу в целом. Для этого вводят массу запретов: нельзя торговать просроченными пирожками, нельзя сколачиваться в монополии, нельзя гробить здоровье работников и так далее, начиная от важного, и заканчивая несущественными мелочами.

Некоторые полагают, будто всё это блажь, «костыли» для изначально кривой системы. Дескать «настоящий капитализм» имеет ровно одно правило — прибыль. Дескать, «настоящий капитализм» жаден и беспощаден, а все ограничения — попытки сделать из волка овцу, напялив на него овечью шкуру и спрятав клыки за медицинской маской.

Суждение весьма наивно. Для сравнения, правила игры в футбол — книжка на 200 страниц, в которой детально прописаны все нюансы, начиная от веса мяча и взаимного расположения спортсменов. Было бы странно думать, будто правила капитализма проще, чем правила игры в футбол, и что их можно без труда уместить на половинке тетрадного листа.

Вот, допустим, монополии. В рыночной экономике монополии запрещены, хотя, казалось бы, быть монополистом очень прибыльно. И тем не менее: если более примитивные системы, такие как плановая социалистическая экономика, создание монополий только поощряют, рыночная экономика с монополиями активно борется. Попытки завладеть рынком, скупив своих конкурентов, будут пресечены: антимонопольная служба рассматривает крупные слияния в индивидуальном порядке и запрещает их, если есть риск создания монополии. Там же, где монополия уже образовалась более-менее естественным путём, государство следит, чтобы монополист не мог извлекать нечестных выгод из своего положения, задирая цены слишком высоко.

Вот типичная история. Некий склад временного хранения сдирал с грузовиков по 7800 рублей в сутки за стоянку. Выбора у водителей не было, так как при прохождении таможни они вынужден были пользоваться именно этим складом. Суд определил, что реальные затраты на хранение грузовиков не превышают 260 рублей, и приказал складу-монополисту понизить цену:

https://kad.arbitr.ru/Card/e09d8a60-d462-4d01-9b96-ca81cb3f551a

Вот ещё одна. РЖД выкатили контрагенту огромный счёт за обслуживание его вагонов, пользуясь тем, что тот был принуждён пользоваться именно услугами РЖД. Суд постановил, что РЖД нарушили закон «О защите конкуренции», приказал РЖД прекратить порочную практику и взыскал с монополиста 3 миллиона рублей незаконно полученных доходов:

https://kad.arbitr.ru/Card/e0bafefd-39b6-4ca6-b191-cd36e3fef696

Тут, опять-таки, как в футболе. Футболисты могут пытаться сжульничать, но на этот случай есть арбитр, который следит за порядком на поле. Иногда ошибаются и арбитры, однако в общем и целом система работает удовлетворительно. Мы наблюдаем на полях именно футбол, а не бои без правил и не театральные постановки. В большей части матчей спортсмены честно соревнуются друг с другом, причём соревнуются не в ломании костей, а именно в искусстве владения мячом.

Главное правило капитализма я уже упомянул выше. Работа капиталиста должна приносить пользу обществу — или в виде налогов, или в виде товаров с услугами, например. Идея в том, чтобы капиталист заработал 100 монет, что потом поделить их — 50 монет капиталисту, 50 монет обществу.

Если чья-то деятельность приносит обществу вред, — деятельность торговца наркотиками, к примеру, или владельца казино, — власти стараются её запретить. Математика там получается иная: наркоторговец зарабатывает 50 монет, общество теряет 100 монет, общая сумма отрицательная. Получать прибыль за счёт чужих убытков запрещено.

Конечно, есть нюансы. К примеру, полностью запретить торговлю наркотиками, — тем же алкоголем, — опасный ход, который может привести к тяжёлым последствиям. Поэтому власти решают вопрос алкоголя более мягким способом: запрещают рекламу, ограничивают продажу несовершеннолетним, поощряют замену подвальных рюмочных на ирландские пабы, повышают минимальную цену вещества.

То же самое с азартными играми. Запретить их под корень очень сложно технически: люди начнут массово нарушать запрет, при этом вне легального поля игроки будут ещё более беззащитны. Поэтому в большей части государств азартные игры не запрещают под корень, но только ограничивают — например, строят специальные загоны для игроков или пытаются перенаправить азарт в менее опасное русло еженедельных лотерей.

Есть и другие ходы. В Финляндии установили лимиты на проигрыш, теперь в автоматах можно проигрывать не более 500 евро в день и не более 2000 евро в месяц:

https://rg.ru/2021/08/20/v-finliandii-razreshat-proigryvat-v-avtomatah-ne-bolee-500-evro-v-den.html

Причина введения лимитов понятна — азартные игры вредны для общества. Чтобы хозяин автомата заработал 50 тысяч евро, игроки должны проиграть 100 тысяч евро, разрушая при этом свои жизни. Даже если государство обложит автоматы налогом в 90%, компенсировать наносимый обществу вред не получится.

Причина, по которой автоматы не запрещают полностью, также ясна. Политика — искусство возможного. Финны сделали расчёты, и расчёты показали, что полный запрет автоматов приведёт к столь неприятным последствиям, что вред обществу будет ещё сильнее.

Подведу итог

Запреты и ограничения — важнейшая составляющая рыночной экономики. Запреты и ограничения являются тем фундаментом, на котором выстроен капитализм. Интересы отдельного человека изначально не совпадают с интересами общества. Нужна сложная и хорошо продуманная система законов, чтобы эти интересы совместить: чтобы общественно-полезные занятия были одновременно и наиболее выгодными для предпринимателей.