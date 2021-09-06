5 сентября Луп Брусничник: традиции и приметы праздника

Осень – это пора сбора урожая. Днем еще по-летнему светит солнышко, но уже потянулись к югу журавлиные стаи, напоминая о том, что не за горами зима. Ночи уже становятся холоднее, на деревьях появляются первые желтые листья, дожди все чаще стучатся в окошко. Зато в лесу появляется очень много грибов и ягод. Масса традиций, обычаев и суеверий приурочена народом к лучшей осенней поре – бабьему лету.

Луп Брусничник

Православные 5 сентября отдают дань памяти мученику Луппу Солунскому, которого на Руси называют Лупом Брусничником. В этот день было особенно важно наблюдать за приметами. Если пропустить момент, когда на болотах и в лесах поспеет брусника, можно потерять урожай льна и овса. Поспевшая ягода была верным признаком того, что эти культуры созрели. Их нужно было срочно убрать, иначе урожай погубят “лупенские” морозы. Луп Брусничник жил в третьем тысячелетии до нашей эры. На Руси об этом дне сложили поговорку:

Луп ходит, рыжий мужик по спинам лупит. Нагнись — брусника поспела, шевелись — овес в поле дошел.

Наши предки представляли Лупа рыжеволосым мужиком, который, проходя по улице, хлопает (лупит) крестьян по спинам. Принято было, увидев незнакомого рыжего мужчину, поклониться ему в пояс и попросить, чтобы он ударил по спине на счастье.

Церковная легенда о Луппе

Легенда рассказывает о том, что Лупп, чья память почитается верующими в этот день, был рабом великомученика Димитрия Солунского, которого император Максимилиан казнил за верность идеям христианства.

Лупп выполнил заветы своего господина и с помощью его реликвий (орошенной его кровью ризы и перстня) сотворил множество чудес. Верному слуге суждено было разделить мученическую судьбу своего господина – за приверженность христианству он также был казнен.

По народному календарю

В народе этот день назвали Брусничником, потому что к нему обычно поспевала брусника. Пятого сентября принято было ходить на болота и в лес за клюквой и брусникой.

Если встречали там старика, потерявшего корзинку, обходили его стороной. Это мог быть Леший, осматривающий свои владения. Собранные ягоды использовали для приготовления варенья, компотов и пастилы, готовили моченую бруснику. Она добавлялась в блины, пироги или медовые сладости. Знахари использовали бруснику для приготовления целительных снадобий. Налитые соком ягодки были знаком, что пришло время собирать урожай овса и льна.

Приметы

В Лупов день принято было наблюдать за журавлями. Если птицы тянутся на юг, будет ранняя зима. Если клин летит невысоко, можно было не опасаться больших холодов. Если журавли летят быстро и молча, ненастье наступит скоро. В эту пору обычно уже начинались первые заморозки. Их называли лупенскими. А еще осенью бывали заморозки покровские, екатерининские и михайловские. Народ сложил об этом пословицы:

Лупенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся.На Лупа овсы морозом лупит.Лупов мороз морозит нос.

В народе верили в приметы:

Если в этот день гремит гром, будет теплая осень и холодная зима.Если утром заморозки, зима будет ранней.Если заморозков нет, весь сентябрь будет держаться тепло.Если листья падают «лицом» к земле, зима будет мягкой и теплой. Если к небу, значит, зимой жди больших холодов.Если вечером появился туман, значит, завтра жди тепла.

Обычаи и поверья

На Лупа девушки гадали на суженых, запоминали сны и старались их разгадать. Верили, что спустя некоторое время сновидения сбудутся.

Если в ночь на пятое сентября женщине приснился ее супруг, следовало ждать хороших новостей. Если мужчине приснилась жена, нужно ждать сплетен. Найденные в этот день деньги следовало бросить в водоем. Тогда непременно увеличится богатство.

В этот день нельзя было ничего одалживать (ни денег, ни вещей). Считалось, что этим можно накликать бедность. Вечером было принято ходить к соседям в гости. При этом с собой нужно было нести гостинцы – пироги с клюквой или брусникой, ягодные морсы и компоты.

Главным блюдом, которое готовили на этот праздник, было мясо, приправленное брусничным соусом. Каждая хозяйка имела свой фирменный рецепт соуса, который хранился в секрете. Нередко женщины устраивали соревнования, у кого соус получился вкуснее. Оценивали блюда мужчины.

Девушки, нарядившись в лучшие сарафаны и украсив косы яркими лентами, ходили смотреть, как проходят братчины парней, устраиваемые на просторной поляне. Ребята братались, предварительно померившись силами. Девушки надеялись привлечь к себе внимание парней.

Считалось, что рожденные в Лупов день наделены хорошо развитой интуицией, которая позволит им легко избегать неприятностей и добиться успеха в жизни. Убранный в этот день лен раскладывали на земле для просушки, чтобы он стал гладким и мягким.