Лицо-подушка: как избежать? – Личное мнение

Многие наши и зарубежные селебы жутко перебарщивают с филлерами. Я даже сейчас не пьяненьких и/или сипленьких наших баб имею в виду, а таких голливудских див, как, например, Николь Кидман.

Избыток филлеров может раздуть ваше лицо так, что оно будет напоминать бесформенную подушку.



Фото: Соцсети

Вроде, всё и натянуто, морщины разгладились, но лучше не стало. Стало хуже.

Почему такое происходит и как этого избежать, если «стареть красиво» — не вариант?

Я досконально изучила вопрос и вот к какому выводу пришла:

Филлеры — прекрасное средство добавить объём в зонах лица, где он утрачен, но только — внимание! — в тех случаях, когда кожа всё ещё довольно плотная и эластичная.

Запомните: только эластичная кожа хорошо держит добавленный филлерами объём.

Посмотрите ещё раз на Николь. Её увядающая кожа просто не может держать вес филлеров. На мой взгляд, решение нашпиговать её лицо инъекциями — в корне неверное.

Филлеры растянут и без того тонкую кожу и снизят её эластичность ещё больше. Таким женщинам больше подходит процедура SMAS-лифтинга.

SMAS-лифтинг, который проводят в клинике MEDICRIS, — это безоперационная подтяжка на на южнокорейском аппарате последнего поколения Liftera-А.

Подтянуть можно разные зоны лица и тела: овал лица, веки, носогубную зону. Можно сделать подтяжку кожи рук или коленей — любого участка, где с возрастом наблюдается провисание тканей.

Это не больно. Эффект — до 2 лет. Анестезия не нужна. Реабилитационный период отсутствует!

Вы сохраняете форму лица, не раздувая его филлерами, и при этом подтягиваете и омолаживаете кожу.

Про омоложение хочу сказать отдельно.

Врачи из «Медикрис» заметили: в зонах, которые подверглись воздействию SMAS, само качество кожи изменилось в лучшую сторону: она стала плотнее, поры — уже, цвет выровнялся.

В результате SMAS, вы получаете не только лифтинг кожи, но и её омоложение.

Кожа плотнее, поры уже, цвет лучше. То есть лифтинг смасом всем известен, а вот омоложение смасом не так очевидно, а оно есть и существенное, так как запускается мощная регенерация и налаживаются процессы в коже. Даже розацея уходит.

Если вас заинтересовала эта процедура, воспользуйтесь кодом Миро. На других ресурсах этого кода нет, поэтому, если сами не назовёте, в клинике вам его не предложат. Не прощёлкайте!

Код даёт следующие скидки:

Всё лицо с глазами до 1000 линий: 49950 рублей вместо 54950.

Всё лицо с глазами до 1000 линий + шея до 300 линий: 72550 рублей вместо 84950.

Колени до 500 линий: 19750 вместо 25550.

Если у вас — запущенный птоз, то с ним, конечно, придётся поработать подольше.

Можно сделать SMAS-лифтинг и дотянуть нитями. Это, пожалуй, единственный выход до хирургической подтяжки лица.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

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С какими проблемами, связанными с возрастными изменениями кожи, столкнулись? Решаете их или смирились? Если решаете, то как именно?

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