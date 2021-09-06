 

“Такие люди должны стать флагманами медреформ”. Тодуров за три дня сделал две трансплантации сердца

06.09.2021, 11:24, Новости дня
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“Реципиент 43-летний молодой человек в терминальной стадии сердечной недостаточности. Донор – молодая трагически погибшая женщина. В этот раз ишемическое время составило 83 минуты. Сердце запустилось сразу и активно заработало”, – отметил медик.

Он поблагодарил родных погибшей на разрешение использовать ее органы для пересадки.

https://www.facebook.com/btodurov/videos/719507996113935/

Журналист, член наблюдательного совета организации “Твоя опора” Ирина Заславец 2 сентября в Facebook написала, что украинские медики пересадили сердце, две почки и печень, за одну ночь сохранив четыре жизни.

“Донор – 40-летняя женщина, которая умерла в 6-й городской больнице Киева. Инсульт. После того, как врачи поняли, что мозг мертв, пациентку не спасти, ее родные согласились на трансплантацию”, – сообщила она.

Сердце умершей Тодуров с командой пересадили в Институте сердца, его получил пациент с редкой четвертой группой крови.

“Эта операция стала 14-й в Украине за этот год и 23-й с момента восстановления трансплантаций в декабре 2019-го”, – подчеркнула Заславец.

По ее информации, одну почку пересадили 49-летнему пациенту Киевского городского центра нефрологии и диализа, вторую – пациенту Киевской областной больницы. Печень пересадили пациенту частной клиника “Оберіг”.

https://www.facebook.com/irina.zaslavets/posts/4044715185633361

Руководитель центра трансплантации органов, хирургии печени и поджелудочной Киевской областной клинической больницы Михаил Загрийчук 3 сентября отметил в Facebook, что ощутил с командой положительные результаты работы единой государственной информационной системы трансплантации.

По его словам, раньше в клинике пересаживали органы, которые появлялись в областной больнице. Благодаря распределению органов одну из почек пересадили больному из Черкасс, которого среди ночи привезли в Киев.

“Пересадка прошла успешно, и уже сегодня пациента перевели из реанимации в палату. В нашей практике орган из другого учреждения нам достается впервые”, – заявил Загрийчук.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877285812520846&id=100007183659352

Украинская телеведущая Наташа Влащенко 4 сентября в Facebook написала, что такие люди, как Тодуров, “должны стать флагманами принципиально новых медреформ”.

“Пока мы спали, Борис Михайлович Тодуров делал еще одну пересадку сердца”, – подчеркнула Влащенко.

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/videos/552175796101426/

Контекст:

Тодуров возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца) с 2008 года.

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел порядка 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман Тодуров говорил, что проводит 700 операций в год, а самый маленький его пациент весил 600 грамм.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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