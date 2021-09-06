“Удачливые парни”. 58-летняя Деми Мур показала, как мужчины вблизи рассматривают ее голую грудь на Венецианском фестивале

Знаменитость позирует в кадре в обнимку с мужчинами, которые очень близко наклонились к ее декольте.

Издание Today отмечает, что актриса стала гостьей Венецианского фестиваля, который открылся 1 сентября и продлится до 11-го.

Мур посетила “Праздник женщин в кино”, организованный в рамках фестиваля, в белом платье от Mônot с глубоким декольте и обнаженным животом.

“Удачливые парни”, – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Demi Moore (@demimoore)

Контекст:

Мур родилась в 1962 году в США. Актриса приобрела мировую известность после съемок в фильмах “Стриптиз” (1996) и “Солдат Джейн” (1997).

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