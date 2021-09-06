 

“Удачливые парни”. 58-летняя Деми Мур показала, как мужчины вблизи рассматривают ее голую грудь на Венецианском фестивале

06.09.2021, 11:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Знаменитость позирует в кадре в обнимку с мужчинами, которые очень близко наклонились к ее декольте.

Издание Today отмечает, что актриса стала гостьей Венецианского фестиваля, который открылся 1 сентября и продлится до 11-го.

Мур посетила “Праздник женщин в кино”, организованный в рамках фестиваля, в белом платье от Mônot с глубоким декольте и обнаженным животом. 

“Удачливые парни”, – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

Контекст:

Мур родилась в 1962 году в США. Актриса приобрела мировую известность после съемок в фильмах “Стриптиз” (1996) и “Солдат Джейн” (1997).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Третьего сентября Huawei представит ряд новых устройств

03.07 / Оптовая цена на электроэнергию достигла исторического минимума – СМИ

03.11 / Зеленский рассказал, при каких условиях распустит парламент

14.09 / В Кремле удивлены масштабами протеста в Беларуси, однако намерены поддерживать Лукашенко

19.03 / В Гидрометцентре объяснили скачок запыленности воздуха в России

12.03 / Лидер группы “БеZ обмежень” во время гастролей заразился коронавирусом

24.10 / Азербайджан заявил о взятии под контроль ряда стратегических высот в Карабахе

12.04 / WION – в Индии одобрили экстренное применение российской вакцины «Спутник V»

16.04 / Меркель и Трюдо выразили обеспокоенность действиями РФ у грвницы с Украиной

22.12 / В Нидерландах обнаружены следы цивилизации, существовавшей 7 тысяч лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика